MIUI 9'un Kararlı Sürümü Kasım Ayında Yayınlanacak!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin MIUI 9 arayüzünün beta güncellemelerini neden durdurduğu ortaya çıktı. Şirket, Kasım ayının başlarında yeni arayüzü cihazlara yayınlamayı planlıyor.

Xiaomi, Android işletim sistemi üzerine geliştirdiği kendi arayüzü MIUI 9’u ilk olarak Temmuz ayında Mi 5X modeli için resmi olarak yayınlamıştı. Ardından Redmi Note 4, Ağustos ayında MIUI 9’un Global Beta sürümüne erişim sağlayan ilk cihaz olmuştu. Son olarak Xiaomi, Eylül ayının sonunda Global Beta sürümünü tüm cihazlar için üç grup halinde yayınlamıştı.

MIUI 9, çoklu ekran, hızlı kaydırma, daha iyi sitem optimizasyonu, güzel animasyonlar, yenilenmiş bir galeri ve güvenlik uygulaması ile geliyor. Fakat bu hafta başında Xiaomi, sistem optimizasyonu ve kararlılık gibi parametrelere daha iyi odaklanabilmek için bu haftaki güncellemeleri iptal etmişti.

Xiaomi, kapalı beta için salı günleri, açık beta için ise cuma günleri güncelleme yayınlamaktaydı. Fakat Xiaomi’ye yakın kaynaklardan gelen haberler, şirketin güncellemeleri durdurarak son geliştirmeleri gerçekleştirdiğini ve Kasım ayının başlarında cihazlara MIUI 9’un kararlı sürümünü yayınlayacağını söylüyor.

Yakın zamanda Xiaomi Redmi Note 4’den elde edilen ekran görüntüleri, MIUI 9’un Çin için kararlı sürümünün hazır olduğunu gösteriyordu. Dolayısı ile yakın zamanda Global kararlı sürümün de cihazlara yayınlanması bekleniyor. MIUI 9 Global kararlı sürümünü ilk olarak Redmi Note 4 ve Redmi 4 cihazlarının alması bekleniyor. MIUI 9 güncellemesi alması beklenen cihazların tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz.