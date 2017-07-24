Xiaomi MIUI 9, Yepyeni Özelliklerle Geliyor

Xiaomi'nin 26 Temmuz'daki etkinliğinden önce MIUI 9'un görüntüleri forumlarda konuşulmaya başlandı bile.

Xiaomi, 26 Temmuz'da birkaç yeni ürünle birlikte orta segment bir cihaz olan Mi 5X'i de tanıtacak. Ancak daha tanıtım yapılmadan Xiaomi MIUI 9, yepyeni özellikleriyle MIUI forumlarında konuşulmaya başlandı.

İşte MIUI 9 ile gelecek yenilikler:

Bölünmüş Ekranda Çoklu İşlem

İlk kez Android 7.0 Nougat ile stok olarak gelen özellik, bilinmeyen bir sebepten dolayı Xiaomi cihazlarında yoktu. MIUI 9 ile birlikte aşağıdaki cihazların bölünmüş ekranda çoklu işlem desteği alacağı doğrulandı. Ancak uyumlu cihazların tam listesi daha sonra açıklanacak.

Mi 6, Mi MIX, Mi Note 2, Mi Max, Mi Max 2, Mi 5, Note 4X.

Kilit Ekranı Kısayolları

MIUI 9 kilit ekranındayken pek çok kısa yol sunacak. Mi Home, Mi Remote, Mi Pay, Yolcu Taşıma Kartı ve Torch (el feneri) gibi pek çok uygulamanın stok olarak kısayolla erişilebildiğini göreceksiniz. Ancak Asya pazarının dışında bu kısayolların özelleştirilebileceğini umut ediyoruz.

Yeni Temalar

MIUI'nın kendi uygulaması içerisinde üç yeni tema olacak; Cool Black, No Boundary ve Color Fantasy. Ancak isimleri tam olarak kesinleşmiş değil.

Ana ikonların altında artık isimleri yazmayacak, böylece daha temiz bir görünüm sunulması hedefleniyor. Güncelleme parça parça olarak sunulacak. İlk parti güncellemenin Mi 6 ve Note 4X modeline gelmesi bekleniyor.