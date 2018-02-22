Xiaomi'nin 2 Yeni Ürünü Hindistan'da 10 Saniyede Tükendi!

Xiaomi'nin Hindistan ve Çin pazarındaki hegemonyası malumunuz. Son gelen haberler ise bu ezici üstünlüğü başka bir boyuta taşımış gibi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde çift kameralı Redmi Note 5 Pro'yu duyuran ve bu hafta Hindistan pazarında satışa sunacağını öğrendiğimiz Xiaomi'nin bugün itibarı ile satışa sunduğu telefonu adeta patlama yarattı. Hindistan tarihinin en hızlı tükenen akıllı telefonu olan Redmi Note 5 Pro'nun yakaladığı başarı akıl alır gibi değil.

Yukardaki görsel 'Xiaomi Hindistan' ekibi tarafından paylaşıldı ve görselden de görebileceğiniz gibi 3 dakikadan kısa bir sürede 300.000'den fazla cihazın tükendiği belirtiliyor. Bununla birlikte sitenin 3 dakika dahi aktif olmadığını belirten kullanıcılardan biri 'bizi kandırmayı kesin!' şeklinde bir mesaj attı. Aynı şekilde bir başka kullanıcı ise "Satış Dışı" ibaresini görmesinin 10 saniyeyi bile geçmediğini söylemiş.

Xiaomi'nin Hindistan pazarındaki başarısı bununla da sınırlı değil. Aynı gün yine Hindistan'da satışa çıkan Xiaomi Mi TV 4'de aynı şekilde saniyeler içerisinde tükendi. Görünen o ki Xiaomi'nin Hindistan ve Çin pazarında yarattığı tsunami (fırtına demek az kalıyor artık) etkisi dinecek gibi değil. Bakalım önümüzdeki günlerde Xiaomi ne gibi satış başarılarıyla karşımıza çıkacak?