Xiaomi'nin 2023'e Kadar Çıkaracağı Telefonların Tam Listesi

Avrasya Ekonomi Komisyonu üzerinden ulaşılan verilere göre 2023 yılına kadar Xiaomi durmak bilmiyor. Bu yıl itibariyle daha birçok Xiaomi akıllı telefonu ile karşılaşmamız olası.

Xiaomi, 2018 senesinin ilk 5 ayı süresince birçok telefon piyasaya sürdü, ancak Avrasya Ekonomi Komisyonu’nun internet sitesinde yayınlanan sertifikaya göre Çinli firmanın durmaya hiç niyeti yok.

Bahsi geçen liste, halihazırda var olan ya da piyasayı sürüleceğinden bahsedilen cihazlara ek olarak Redmi A1 ve Redmi A2’den de bahsetmesiyle beraber Redmi Note 6, Redmi Note 6A, Redmi 6A Prime, Redmi 6 Plus ve Redmi 6A Plus’ın da mevcut Redmi serisi arasında yerlerini alması bekleniyor.

11 Mayıs itibari ile ortaya çıkan liste, 31 Aralık 2023 tarihine kadar üstünde çalışma yapılacak cihazların bir listesini belirtiyor; yani ortada tüm cihazların net olarak çıkacağına dair bir haber yok, ancak bu çalışmaların büyük oranda sonuç vereceği düşünülebilir. Bu yıl içerisinden 2024 yılının ilk çeyreğini kapsayan bir skalada birçok yeni Xiaomi modeliyle karşılaşacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz.