Xiaomi'nin 6GB RAM'li Yeni Amiral Gemisi: Chiron

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin amiral gemisi Chiron, Mi Mix 2'nin satışa başlamasından üç gün sonra GFXBench'de ortaya çıktı.

Xiaomi’nin Chiron kod adlı yeni akıllı telefonu GFXBench’de bir kez daha görüntülendi. Çinli teknoloji şirketinin diğer amiral gemisi olan Mi Mix 2’den farklı özelliklere sahip cihaz, ayrıca son derece güçlü bir donanım ile geliyor. Chiron, standart 16:9 en-boy oranında 1920x1080 çözünürlüklü 5.6 inç bir ekrana sahip iken Mi Mix 2’nin 18:9 en boy oranında HD+ çözünürlüklü bir ekranı bulunuyordu.

Xiaomi Chiron, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 835’ten gücünü alıyor. Ayrıca cihazın Galaxy Note 8’de olduğu gibi 6GB RAM’i bulunuyor. Depolama kısmında ise diğer amiral gemilerinin üzerine çıkan Chiron, 256GB’lık hafıza sunuyor. GFXBench sonuçlarına göre cihazın arkasında 4K video kaydı yapabilen, HDR ve yüz tanıma destekli 12MP bir kamera bulunuyor. Ön tarafta bulunan 5MP kamera ise QXGA (2048x1536) video kaydı yapabiliyor.

Chiron, kutudan Android 7.1.1 ile çıkacak, arayüz olarak ise muhtemelen Xiaomi’nin MIUI 9 başlatıcısını kullanacaktır. Xiaomi’nin Chiron’u ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor, fakat şirketin Mi Mix 2’nin satışlarına 15 Eylül’de başladığını düşünürsek yakın zaman içinde tanıtmaması çok da sürpriz olmayacaktır.