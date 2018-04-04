Xiaomi, 8GB RAM ve Snapdragon 845 yonga seti ile birlikte çalışacak akıllı telefonu Black Shark’ı 13 Nisan’da tanıtacak.

Xiaomi, oyuncular için özel olarak geliştirdiği akıllı telefonu Xiaomi Black Shark’ı 13 Nisan’da duyuracak. En güçlü mobil işlemci Qualcomm Snapdragon 845’ten güç alan akıllı telefon, 8GB’lık RAM kapasitesi sayesinde her türlü oyunu sorunsuzca açıp oynatabiliyor.

Çin’in sosyal medyası Weibo’da ortaya çıkan görüntüler, akıllı telefonun bazı fiziksel düğmelere sahip olduğunu gösteriyor. Çin’de sızdırılan ve Black Shark olduğu iddia edilen bir başka görüntüde ise akıllı telefonu daha standart bir görüntüde olduğunu görüyoruz. 13 Nisan’da karşımıza çıkacak akıllı telefonun o zamana kadar tasarımı hakkında spekülasyonların devam etmesi bekleniyor.

Tasarım konusuna belirsizlikler olsa da akıllı telefonun donanım özellikleri hemen hemen belli oldu. Android 8.0 Oreo ile çalışacak akıllı telefon, 2160 x 1080 FHD 18:9 en-boy oranında bir ekranla gelecek. Xiaomi bu alanda Razer Phone’a karşı mücadele edebilmek adına telefonun ekranını 120 Hz yenilebilir şekilde tasarladı.

Çinli Black Shark şirketiyle ortak geliştirilen akıllı telefona karşı nasıl bir ilginin oluşacağı bilinmiyor. Xiaomi her zaman yaptığı gibi uygun fiyatlı bir akıllı telefon piyasaya sürerse muhtemelen oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılaşabilir.