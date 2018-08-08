Xiaomi’nin Akıllı Telefonları Teknostore’da

Xiaomi’nin son dönemde çıkardığı ve fiyat - performans olarak milyonlarca insanın beğenisini kazanan akıllı telefonlar şimdi Teknostore’da. Üstelik KVK garantisi altında.

Ülkemizde 5 TL’yi aşan dolar kurları telefon fiyatlarını uçurdu. Her firmanın zam üstüne zam yaptığı bu dönemde, kullanıcılar Xiaomi, Huawei gibi Çinli üreticilerin telefonlarını tercih etmeye başladı. Son yıllarda kar marjını düşürerek uygun fiyata satılan Xiaomi cihazlar, biz Türk kullanıcıları tarafından da yakından takip ediliyor. Bugün sizlere KVK Garantisi altında Teknostore’da satılmaya başlanan Xiaomi telefonlarını tanıtacağız.

Xiaomi’nin çentikli tasarımları sevmeyen kullanıcıları için geliştirdiği telefon, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ile tüm ilgiyi üzerine topluyor. İşlemciye ek olarak Adreno 630 GPU ile birlikte gelen cihaz 5.99 inçlik ekranı ve 6GB’lık RAM’iyle 5 - 7 bin TL’yi geçen amiral gemilerine inanılmaz fiyatıyla adeta kafa tutuyor.

Xiaomi’nin günümüz tasarımını yakalayan etkileyici cihazı Redmi Note 5, Snapdragon 636 yonga seti ve Adreno 509 GPU ile geliyor. 12+5 MP olacak şekilde çift arka kamerayla gelen 5.99 inçlik cihazın ön tarafında da 13 MP’lik bir kamera yer alıyor. 4000 mAh bataryası bulunan telefonun 4 GB RAM’inin olduğunu belirtelim.

6.44 inçlik boyutuyla Xiaomi’nin phaplet sınıfına giren Xiaomi Mi Max 2, 5300 mAh’lik bataryası ile şarj ile arası pek iyi olmayan kullanıcıların ilgisini çekiyor. 4 GB RAM’e sahip olan cihaz, alt ve üst çerçeveleri geniş olan telefonları seven kişilerin tercihi olacaktır.

Xiaomi’nin çerçevelerden arınmış bir şekilde ürettiği Mi Mix 2, şık tasarımı ile dikkat çekerken, Snapdragon 835 yonga setiyle de güç konusunda kullanıcılara istenileni verebiliyor. 5.99 inçlik bir ekrana sahip olan cihaz, 6 GB RAM ve 3400 mAh batarya ile son dönemde çıkan Xiaomi cihazlar arasında fazlasıyla beğeniliyor.

Xiaomi’nin sevilen note serisi, şık tasarımı ve orta-üst düzeye hitap eden performansı ile yeni telefon almak isteyen kişilerin ilgisiyle karşılaşıyor. 5.5 inçlik ekranla gelen cihazda Snapdragon 660 yonga seti ve Adreno 512 GPU bulunuyor. 6GB RAM ile birlikte gelen cihaz, 16 MP selfie kamerasıyla fotoğraf çekilmeyi seven kişileri de memnun edecek gibi duruyor.