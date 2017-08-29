Xiaomi'nin Android One Telefonu Sıfır Çerçeveli Olacak!

Çin'de ortaya çıkan bir sızıntı, Xiaomi'nin Android One üyesi olarak çıkaracağı telefonun sıfır çerçeveli olacağını iddia etti.

Xiaomi’nin Google ile ortaklık kurarak Android One platformuna üye bir telefon çıkaracağını daha önce söylemiştik. Bu cihazın Mi 5X’in bir varyantı olması bekleniyordu.

Fakat yeni ortaya çıkan bir sızıntı, Xiaomi’nin Mi A1 adında Samsung’un ‘infinity display’ tasarımına benzer, sıfır çerçeveli bir telefon çıkaracağını iddia ediyor.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan görselde cihazın tasarımı net bir şekilde görülüyor. Ayrıca Xiaomi’nin sitesinde de Mi model telefonlar listesinde bir Mi A1 göze çarpıyor.

Cihazla ilgili henüz fiyat ya da özellik bilgilerine sahip değiliz. Fakat böyle bir tasarıma sahip Android One telefon görmek, bizim açımızdan oldukça şaşırtıcı olacak.