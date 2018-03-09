Xiaomi’nin özellikleriyle orta seviyeye hitap edeceğini öngörülen, Berlin kod adlı bir telefonuna ait benchmark sonuçları ortaya çıktı.

Xiaomi, birkaç hafta içerisinde yeni amiral gemisi Mi MIX 2S’yi duyuracak. Boydan boya ekran furyasının mimarlarından olan telefon serisinin son üyesi aslında en çok beklenen model fakat bugün, kod adı Berlin olan bir telefonla karşılaştık.

Çok fazla bilginin yer almadığı benchmark sonuçlarına göre cihaz, Qualcomm Snapdragon 632 işlemciye sahip olacak. Xiaomi, eğer benchmark sonuçları bizi yanıltmazsa ilk kez Snapdragon 632 işlemciye sahip bir telefonun duyurusunu gerçekleştirmiş olacak.

Bunun yanında cihazın Android 7.1.2 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor, fakat duyuru esnasında Android Oreo’nun olabileceğini belirtmekte fayda var. 3 GB RAM’inin olduğunu gördüğümüz telefonun kamera, hafıza ve bataryasıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Tekli çekirdekte 1155, çokluda 2738 puan alan cihazın bu sonuçlara göre orta seviyede bir telefon olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Xiaomi, cihazı bu ay içerisinde tanıtacağı Mi MIX 2S ile birlikte duyurabilir.