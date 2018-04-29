Xiaomi'nin Bu Yıl 100 Milyon Telefon Satması Bekleniyor

Piyasa tahminlerine göre Xiaomi Mi Mix 2S cep telefonu, piyasadaki diğer amiral gemilerine liderlik yapıyor. Bu sayede Xiaomi'nin satışlarının bu yıl içerisinde 100 milyon gibi bir rakama ulaşması bekleniyor.

Geçen yıl 70 milyon gibi bir rakama ulaşan Xiaomi, bu yıl bu rakamı %43 kadar arttırabilir. Xiaomi'nin ABD'deki Xiaomi amiral gemisi cep telefonlarının satışını tartışmak üzere ABD'li öncülerle bir araya geldi.

Çin merkezli bir üreticinin, ABD ürünlerini piyasaya sürmek için uygun bir zaman olmasa da Xiaomi, şimdiye kadar hem Huawei hem de ZTE'nin kusurlu olduğu taraflardan ders alarak olumsuzluklarından kurtuldu. Ne yazık ki bu iki dev üretici Çin hükümetiyle yakın ilişkiler kurmakla suçlandı ve geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti casusluk yaptığı gerekçesiyle Huawei cihazların alınmaması taraftarı olduğunu bildirdi.

Xiaomi, akıllı telefon satışlarını arttırmayı ve yurt dışına yayılmasına yardımcı olmak için halka arz yoluyla para kazanmayı amaçlıyor. Bu ayın başlarında, şirketin önümüzdeki ay, en kısa sürede yapılacak bir halka arz yoluyla 65-70 milyar dolar değerinde hisse satışı olacağı açıklandı. Çin'de, akıllı telefonlara olan talebin, sektörün 2017 boyunca yaşadığı sıkıntılardan sonra bir miktar toparlanma yaşadığı da biliniyor.