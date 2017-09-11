Şirketin bugün duyuracağı bir diğer yeni cihazı Mi Note 3’ün hangi özelliklerle geleceğine dair bir görsel paylaşıldı.

Artık cihazların hemen hemen tüm özelliklerine tanıtımlarından önce rahatlıkla ulaşır olduk. Xiaomi’nin bugün tanıtacağı Mi MIX 2’nin artık tamamen çerçevesiz ekranla geleceği neredeyse garanti. Bir diğer fiyat / performans telefonu olması beklenen Mi Note 3’ün de özelliklerini öğrendik.

Resmi olarak -yüksek ihtimalle- yalnızca Hindistan ve bazı Asya ülkelerinde satışa sunulacak olsa da bir şekilde ülkemizdeki e-ticaret sitelerinde görebileceğimizi umduğum Mi Note 3, en az 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza ve Snapdragon 660 işlemciyle donatılacak gibi duruyor. Eğer bir de 4 GB RAM ve 64 GB alternatifi de olursa Xiaomi, çok daha geniş kitlelere ulaşır diye düşünüyorum.

Cihazın kutusuna baktığımızda kulaklık girişinin olmayacağını fakat kesinlikle bir -tıpkı Mi MIX 2’deki gibi- USB Type-C bağlantı noktasının yer alacağını söyleyebiliriz. Mi Note 3’le ilgili son söylentiler, 5.15 inçten daha büyük bir ekrana ve bataryaya sahip olacağı yönünde. Tüm soruların cevabını bu akşam yapılacak lansman ile öğreneceğiz.