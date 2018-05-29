Xiaomi'nin Çerçevesiz Canavarı Mi Mix 2S'e ARCore Desteği

Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix 2S için Google ile anlaştı. Anlaşma kapsamında cihaz Google'ın AR geliştirmelerini alabilecek.

Her geçen gün artırılmış gerçeklik hayatımıza biraz daha yerleşiyor. Project Tango ile başlayan yolculukta ilk etapta istenilen sonuçlara ulaşılamasa da Tango sayesinde bugünkü ARCore’un temelleri atılmış oldu. ARCore ise Google’ın bugünkü artırılmış gerçeklik platformudur. Ve şimdi de Xiaomi’nin en son çıkan amiral gemisi Mi Mix 2S, ARCore destekleyen akıllı telefonlar listesinde yerini aldı.

Xiaomi Mi Mix 2S’in, Mi Mix ve Mi Mix 2 modellerinin peşine çıktığını da belirtelim. Telefon satış konusunda pek başarılı olmasa da, seramik gövdesi ve 6.4 inç boyutundaki çerçevesiz ekranıyla beğenileri üzerine topladı. Mi Mix’in piyasaya iddialı girişinin meyvelerini toplayan Mi Mix 2’yi şimdi de Mi Mix 2S izliyor diyebiliriz.

Telefonun donanım özelliklerine değinecek olursak, amiral gemisi standartlarındaki Snapdragon 845 yonga seti ve 8GB boyutunda kocaman bir RAM ile geldiğini görüyoruz. Dahili depolama kısmında ise bizleri 256GB boyutunda bir alan karşılıyor. Telefonun seramik gövdesi ve çerçevesiz dizaynına baktığımızda, tasarım konusunda da Mi Mix’i izlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Cihazın teknik özelliklerinin ARCore için gayet yeterli olduğu, Google’ın verdiği sertifika ile de belgelenmiş oldu. Aynı zamanda Google’ın artırılmış gerçekliği geniş kitlelere yaymak istediğini de biliyoruz, fakat eğer Google insanların artırılmış gerçekliğin her telefonda mutlaka bulunması gereken bir özellik olduğunu düşünmelerini istiyorsa, orta sınıf pazarına da inmesi gerektiğine inanıyoruz.