Xiaomi Mi Mix 2 Çerçevesiz Ekran Tasarımı Göz Kamaştırıyor

Bütünsel ekran tasarımı modasına ayak uyduran Xiaomi, amiral gemisi modeli 'Mi Mix 2'de çerçevesiz ekran konseptini sınıra taşımış, Samsung'un S8 ve Note 8 modellerinden daha iyi iş çıkarmış.

En son Essential Phone ve Samsung Galaxy Note 8’de gördüğümüz son zamanların trend tasarımı ‘bütünsel ekran’ yaklaşımı, hepimizin beğenisini kazanmıştı. Xiaomi’nin ‘Mi Mix 2’ model yeni telefonu da bütünsel, çerçevesiz ekran tasarımıyla ağzımızı açık bırakacak cinste bir çalışma ortaya koyuyor.

Çin’li firmanın Pazartesi günü duyurduğu yeni amiral gemisi modeli telefonu ‘Mi Mix 2’, Qualcomm snapdragon 835 işlemci üzerinde çalışıyor (Note 8 ve S8’de de aynı chipset kullanılıyor). 5.99-inch büyüklüğünde olan ekran, 2.080x1.080 pixel çözünürlüğe sahip. Ekran, bu haliyle geçtiğimiz yıl çıkarılan orijinal ‘Mi Mix’ modelinden daha küçük (geçtiğimiz yılki ekran boyutu 6.4-inch’ti). Aynı zamanda daha önce arka tarafta çift kamera bulunmasına rağmen yeni modelde 12MP’lik bir adet kamera bulunuyor arka yüzde. Fakat, cihazın itiraza yer bırakmayacak bir güzelliğe sahip olduğu aşikar.

Orijinal Mi Mix, ‘konsept’ modeldi. Ön yüzde hoparlör yerine tüm telefonu başlı başına bir hoparlöre dönüştüren seramik piezoelektrik çalıştırıcı bulunuyordu. Mix 2’de ise ekranın bir köşesinde yer alan küçük bir aralıktan ses vere gerçek bir hoparlör yer alıyor.

Ses kalitesi şaşırtıcı şekilde iyi. Telefonu birkaç gündür kullandığımız halde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Herşeyden önce orijinal modelde olduğu gibi arama yaptığınızda telefon titreşim yapmıyor.

Mix serisinin genel yaklaşımı ekran üzerinde yoğunlaşmaya dayalı ama Mix 2 ilginç şekilde bütünsel ekran modelinde tasarlanmamış. 5MP’lik ön kamera telefonun altında, küçük bir çıkıntı üzerinde yer alıyor. Telefon ilk Mix modelinden biraz daha küçük olduğu için elinize aldığınızda ekran daha büyük görünüyormuş gibi geliyor.

Orijinalinde de olduğu gibi telefonlar gerçek dünya ile ekran görüntüsü arasında bir fark yokmuş gibi şaşırtıcı bir etkileyiciliğe sahipler. Tıpkı Samsung Galaxy S8 ve Note 8 telefonlarda olduğu gibi. Fakat Mix modeli hoparlör açıklığına rağmen üst bölümde hemen hemen hiç boşluk bulundurmadığı için daha çekici görünüyor.

Telefonun özelliklerini kısaca özetleyecek olursak:

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

5.99-inch full HD+ ekran (2.080x1.080 piksel)

6GB RAM, 128GB/256 GB dahili hafıza

3.400mAh sabit batarya

Arka yüz parmak okuyucusu

Mix 2, tıpkı orijinal Mix gibi Xiaomi’nin en pahalı telefonu. 6GB RAM, 64GB dahili hafızalı giriş modelinin fiyatı yaklaşık 535$ (Türkiye fiyatı 2.500 TL’ye yakın olacaktır). 128GB ve 256GB dahili hafıza seçenekleri de mevcut olmakla birlikte modelin en pahalı konfigürasyonu 720$ fiyat etiketiyle çıkıyor karşımıza (Yaklaşık 3000TL civarı).

Amerika, İngiltere ya da Avustralya gibi ülkelerde satışa çıkmayacağı söylenen modelin Türkiye’de de satışının olmayacağını düşünüyoruz ama, online satış sitelerinden satın alabilirsiniz. Fakat bu durumda birkaç işlem yapmanız gerekecek. Cihaza root attıktan sonra Google Play hizmeti bulunan MIUI işletim sistemini yüklemelisiniz.

Son olarak belirtelim: Cihazda bulunan 4G LTE dünyanın her yerinde çalışacak.