Çerçevesiz Rüya Mi Mix 2’nin Muhteşem Tasarım Hikayesi!

Çerçevesiz telefon denilince akla Samsung ya da Apple geliyor olabilir ama bu işi hepsinden önce başaran ve ikinci çerçevesiz telefonu Mi Mix 2 ile tasarım anlayışına hayran bırakan Xiaomi var.

Asyalı alternatif telefon üreticileri arasından sıyrılıp ana akım üreticilere meydan okuyan birkaç marka sayabiliriz. Bunların çoğunluğu sektörde Apple ve Samsung’un izlerini takip ederken, bir elin parmaklarından bile az sayıda marka özgün işlerle başarıyı yakaladı. Artık hepimiz biliyoruz ki Huawei de büyük üreticiler arasında gösteriliyor ve adı dev şirketlerle beraber anılıyor. Bu duruma gelmelerini sağlayan en büyük etmen ise tasarım anlayışları olsa gerek.

Xiaomi ise bu kervana yeni katılan bir şirket olmasa da son zamanlarda ürettiği akıl almaz tasarımları tüketiciyle buluşturma başarısı gösteriyor. Geçtiğimiz yıl çerçevesiz telefonun ilk üreticisi olan firma, aynı cihazın daha çerçevesiz hali olan Mi Mix 2 ile bir gelenek oluşturmayı başardı.

Endüstriyel tasarımcı Philippe Starck ve Xiaomi CEO'su Lei Jun'un yeni Mi Mix 2 hakkında tasarımı hikayleştirdikleri bir video yayınlandı. Starck, dünyaca ünlü bir tasarımcı ve Steve Jobs'un yatından mobilyalarına kadar birçok işinde çalışmış demişbaş bir isim. Haliyle kendisi ile birlikteliği sırasında Steve Jobs’a çok şey öğrettiği de açık. İlk çerçevesiz telefon Mi Mix’den itibaren de kendisini akıllı telefon piyasasında görmek mutluluk verici.

Mi Mix 2’nin muhtemelen uzun süre viral olacak tasarım hikayesi Starck’ın “Bu mükemmele yakın bir akıllı telefon” sözüyle açılıyor. Ardından, “Gerçek yaratıcılık, derin yaratıcılık bazen sürprizlerle doludur. Her zaman geleceğin standartlarını yakalar.” sözlerini sarf ediyor.

Sonrasında CEO Jun, “Standartların başlangıcı Mi Mix, 16:9’luk ekran geleneğini bozdu ve 17:9 ekranla üretildi. Mi Mix 2’de ise bu oran 18:9’a çıkartıldı” sözleriyle standartları her seferide geliştirmenin gerçek devrim olduğunu vurguluyor.

Starck sözlerine, “Bu doğal bir vizyon, aynı zamanda hayatın doğal penceresi. Hatta Rönesans’taki Leonardo Da Vinci’nin harikalarında bulunan çerçeve oranı. Biz bir paradoks ortaya çıkardık, hem geniş hem de büyük ekran yaptık. Fakat hepsini ufak bir gövdede topladık. Bu inanılmaz.”

Elbette bir tasarımcıdan kendi işini övmemesi beklenemez fakat Mi Mix 2 ile kendi standartlarını pazara kabul ettiren Xiaomi’nin bu başarısını görmezden gelmek zor. Starck’ın söylediklerine göre her şeyi harika kılan cihazın bütünüyle seramikten yapılan gövdesinde, 0.1 mm’lik bir daraltmaya gitmiş olmaları. Bu sayede bütün donanım elde kompakt bir şekilde durabiliyor.

Muhteşem hikayenin geri kalanını birinci ağızlardan dinlemek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Xiaomi Mi Mix 2’nin tasarımı hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız mutluluk duyarız. Takipte kalın :)