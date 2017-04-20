Xiaomi'nin neredeyse tamamı çerçevesiz ekrana sahip olacak yeni telefonu Mi Mix 2'nin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Hatırlayacak olursanız Xiaomi, geçtiğimiz yıl duyuruduğu neredeyse tamamı çerçevesiz ekrana sahip telefonu Mi Mix ile dünya genelinde ciddi anlamda ses getirmeyi başarmıştı. Şirket, Mi Mix 2 modelinde aynı tasarım anlayışını sürdürüyor ve bir önceki modele kıyasla çok daha güçlü teknik özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Popüler e-ticaret sitesi GearBest aracılığıyla kısa süreliğine ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Mi Mix 2, daha önceki model gibi yine 6.4 inçlik QHD çözünürlüklü neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekranla geliyor. Cihaz 128GB dahili depolama kapasitesinde 4GB RAM ve 6GB RAM'e sahip iki farklı modelle karşımıza çıkarken cihazın bir de 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip bir modeli bulunuyor.

Daha önceki cihaz gibi yine güçlü bir işlemciyle gelen Xiaomi Mi Mix 2, gücünü Qualcomm'un en yeni platformu Snapdragon 835'ten alıyor. Aynı zamanda yine ortaya çıkan bilgiler telefonun 13MP çözünürlüklü ön ve 19MP çözünürlüklü arka kamerayla geleceğini gösteriyor. Android 7.1 işletim sistemi üzerinde Xiaomi'nin kendi arayüzü MiUI ile çalışacak olan Mi Mix 2 hakkında farklı bir bilgi ise henüz yok.

Öte yandan cihazın ortaya çıkan görselleri çift arka kamerayla geleceğini ve çok daha ince çerçevelere sahip olacağını gösteriyordu.Cihaz hakkında detayları muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceğiz.