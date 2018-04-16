Xiaomi'den Yeni Fiyat Performans Telefonu: Xiaomi Mi 6X

Xiaomi, geçtiğimiz hafta 25 Nisan’da bir etkinlik gerçekleştireceğini açıkladı. Teknoloji medyası etkinliğin ne için düzenleneceğini merak ederken, firmadan gelen bir doğrulama haberi merakımızı sonlandırdı. 20 megapiksel ön kameralı fiyat performans cihazı Mi 6X geliyor.

Apple, iPhone X’u piyasaya sürdü süreli Android üreticileri cihazın bir tasarım özelliğini uyarlama konusunda epey ısrarlı oldular. Piyasa genelinde özgün tasarım çizgileriyle görebildiğimiz tek üretici Samsung. Onun hemen arkasında yer alan Huawei ve Xiaomi bile iPhone X tasarımından esintiler taşıyorlar.

Xiaomi’nin yükselişi sessiz sedasız devam ediyor ve firma sadece amiral gemisi sınıfına değil, düşük ve orta düzeyde performansa sahip cihazlarıyla diğer sınıflara da sesleniyor. Günümüzde artık çift kamera donanımının amiral gemilerden çıkıp diğer cihazlara da yerleştiğini görüyoruz. Bunun en önemli kanıtlarından birisi de 25 Nisan’daki etkinlikte göreceğimiz Xiaomi Mi 6X olacak.

Cihazda 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. Öte yandan arka kameranın ana sensörü de 20 megapikselken, yanına ikincil olarak 8 megapiksellik bir sensör de yerleştirilmiş durumda. Açıkçası kamera konusunda Xiaomi’nin amiral gemilerinden hareketle konuşacak olursak, Mi 6X’in bu donanıma sahip olması sevindirici. Temennimiz, performans açısından düşük ışıkta bizi üzmemesi.



Cihaz mavi, gül altın, altın, beyaz, pembe, gri, kırmızı ve gümüş renkleriyle raflardaki yerini alacak.

Xiaomi Mi 6X beklenen teknik özellikleri:

5.99 inç (2160 × 1080 piksel) Full HD + 2.5D kavisli cam ekran

Adreno 506 GPU içeren 2.2GHz 8 çekirdekli Snapdragon 626 işlemci yongası

4 GB RAM

64 GB depolama (microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir hafıza desteği)

f/2.0 diyafram açıklığıyla 20MP ve f/1.8 diyafram açıklığıyla 8MP ikincil sensörlü çift arka kamera

f / 2.0 diyafram açıklığıyla 20MP ön kamera

Parmak izi sensörü ve kızılötesi sensör

3.5mm kulaklık girişi

2910mAh batarya

Hibrid Çift SIM (mikro + nano SIM ve microSD)

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Tip-C

Boyutlar: 158.88 × 75.54 × 7.3mm; Ağırlık: 166g

Android 8.1 (Oreo)

Xiaomi’nin 25 Nisan’daki etkiliğinde yeni nesil akıllı saati Mi Band 3’ü de tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Black Shark etkiliğinde firmanın CEO’su Lei Jun, Mi Band 3 ile sunum yapmıştı.

Mi Band 3'ün geniş ve tam dokunmatik 2.5D kavisli cam ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca saat üzerinde herhangi bir fiziksel düğme bulunmayacak. Kullanıcılar düğmeye basmak yerine sadece ekran komutlarını kullanacaklar. Diğer taraftan aynı etkinlikte Xiaomi’nin yeni modemi Mi Router 4’ü de tanıtmasını bekliyoruz.