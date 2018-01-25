Xiaomi Fiyat Performans Kulaklığı Piston Basic Fresh Edition

Xiaomi'nin Piston ailesi kulaklık serisinin uygun fiyatlı modellerinden biri olan Piston Basic, farklı renk seçenekleri ve dolaşmayan kablo yapısı ile fazlasıyla hoşunuza gidecek. Tasarımsal olarak Hybrit modeline yakın olan Piston Basic Fresh Edition'ın ses kalitesi konusunda, telefonların kutularından çıkan modellere göre çok daha iyi olduğu tartışılmaz bir gerçek.

Xiaomi, ürün çeşitliliği fazla olmasına rağmen kalite konusunda çoğu rakibine diz çöktüren bir şirket. Bu kulaklığı tercih ederken, cep telefonunuzun kutusundan çıkan kulaklıklara göre çok daha iyi bir müzik deneyimi yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca basları da hiç olmadığı kadar iyi hissedeceksiniz. Farklı renk çeşitleri ile daha çok gençlere hitap etmesine rağmen Piston Basic Fresh Edition, her yaştan kişilerin rahatlıkça kullanabileceği bir kulaklık.

"Ben silikonlu kulaklık kullanamıyorum" diyenler

Kulaklığı bizzat kullandığım için gönül rahatlığı ile şunu söyleyebilirim; kulaklığı kullanmadan önce oldum olası silikonlu kulaklıklara sinir olmuşumdur. Sebebi ise kulaklığın kulağımdan düşmesi veya uzun süreli kullanımda kulağımı acıtmasıydı. Ancak bütün dürüstlüğüm ile söylüyorum ki Xiaomi Piston Basic Fresh Edition'da bu iki sorun ile karşılaşmadım. Eğer bir kulaklık ihtiyacınız varsa bu kulaklığı tercih edebilirsiniz ama unutmayın; bu kulaklık giriş seviyesi bir ürün

Kulaklık 3.5mm jack girişine sahip bütün telefonlar ile uyumlu, ancak şarkı değiştirmeye yarayan fonksiyon tuşu sadece Android cihazlar ile çalışıyor. Bu durumun kullanıma engel olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca kulaklığa yerleştirilen mikrofon, telefon görüşmelerini rahatlıkça yapabilmenize olanak sağlıyor. Kulaklığın kutusundan küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı silikon çıkıyor. Kulak yapınıza göre uygun olan silikonu takarak daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Xiaomi henüz Türkiye'ye resmi bir giriş yapmadığı için satın alacak kişiler internet üzerinden ürünü satın almak istediklerinde, güven sorunu yaşıyor. Xiaomi Piston Basic Fresh Edition kulaklık modeline, Webtekno ile aynı çatı altında olan TEKNOSTORE üzerinden 39.90TL yerine 29.90TL'ye sahip olabilirsiniz. Eğer ürünü satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.