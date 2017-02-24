Xiaomi'nin Kendi İşlemcileri Önümüzdeki Hafta Geliyor

Xiaomi'nin kendi ürettiği Pinecone işlemcileri ilk kez önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikle Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak.

Fiyat - performans alanında günümüzün en iddialı üreticilerinden biri olan Xiaomi son dönemlerde işlemci temini konusunda sıkıntılar yaşıyordu ve diğer üreticilerin işlemcilerini kullandığından dolayı fiyat - performans dengesinde bazı sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bu konuyla ilgili şimdiden önlem alan Xiaomi, bu kez kendi işlemcileriyle arenaya çıkıyor.

Xiaomi'nin Pinecope olarak adlandıracağı ilk mobil işlemci ailesi, resmi olarak 28 Şubat'ta Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenecek bir etkinlikle resmi olarak duyurulacak. Böylelikle Xiaomi, Pinecope işlemci ailesiyle birlikte şu anda mobil pazarı domine eden Qualcomm, MediaTek, Samsung ve Huawei Hi-Silicon gibi işlemci üreticilerine kafa tutacak.

Peki Xiaomi'nin kendi işlemcileri ne işe yarayacak?

Hem yüksek performans hem de uygun fiyat odaklı olacak Xiaomi'nin yeni işlemci ailesi Pinecope sayesinde Xiaomi, kendi işlemcilerini kullanacağı için hem istediği özelliklerde daha yüksek sistem özelliklerine sahip cihazlar üretebilecek hem de diğer şirketlerden işlemci satın alma ihtiyacı duymamasıyla birlikte çok daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar satabilecek.

Biri üst seviye biri ise orta seviye olacak Xiaomi'nin yeni işlemcilerini resmi olarak 28 Şubat tarihinde göreceğiz. Ayrıca yeni işlemcileri kullanan telefonların da bu yıl içinde satışta olması bekleniyor.