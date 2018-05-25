Xiaomi'nin Lansman Posterinde Özel İpuçları Yer Alıyor

Xiaomi, bu ayın sonunda yapacağı lansman için bir poster yayınladı. İddialara göre bu posterde bazı ipuçları yer alıyor.

Çinli teknoloji devinin bir sonraki amiral gemisi olan Xiaomi Mi 8'in bu ay sonunda yapılacak lansmanla tanıtılacağı biliniyordu. Xiaomi bu lansman için bir poster hazırlamış durumda ve bu posterde bazı kullanıcılara göre bir takım ipuçları barındırıyor. İddialara göre posterde yol olan yer Xiaomi Mi Band'ı, alttaki yuvarlak alan ise kablosuz şarj noktasını simgelemekte.

Biraz zorlama bir çıkarım yapılmış olsa da tahminlerin doğru çıkma ihtimali çok uzak değil. Bu ayın sonunda tanıtılacak olan yeni Xiaomi Mi 8'e ek olarak hangi cihazların tanıtılacağı ise büyük merak konusu. Daha önce Mi 8 ile ilgili birçok tahmin öne sürülmüştü.

Xiaomi Mi 8 daha önce çıkan söylentilere göre 6.01 inçlik bir ekrana sahip olacak ve 6GB RAM kapasitesiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bakalım posterde gizlendiği iddia edilen yeni Mi Band 3'ü ve yeni çıkacak olan Mi 8'de kablosuz şarj özelliğini görebilecek miyiz?