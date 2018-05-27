Mi 8 ve Mi 8 SE Markanın En İyi Kameralı Telefonları Olacak

Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı Mi 8 ve Mi 8 SE Modelleri, Çinli şirketin bugüne kadar çıkarttığı en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar olacak.

Bu sene Mart ayı içerisinde Çinli üretici Xiaomi tarafından piyasaya sürülen Xiaomi Mi MIX 2S modeli, şirketin en iyi kameralı akıllı telefonu olarak gösteriliyor. Bununla birlikte Xiaomi Mi MIX 2S, OnePlus 6 ve Huawei P20 Pro arasında yapılan kamera karşılaştırmaları, Xiaomi Mi MIX 2S'in kamera becerisinin P20 Pro ve One Plus 6’ya kıyasla daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Xiaomi, yeni çıkaracağı telefonlar ile Çinli rakiplerini geçmeyi planlıyor.

İddialara göre yeni Xiaomi Mi 8 ve Mİ 8 SE'nin kamera performansları ile Mi MIX 2S'i geride bırakarak şirketin en iyi kameralı cep telefonları haline gelecekleri belirtildi. Mi MIX 2S, arkasında bir çift yapay zeka destekli 12 megapiksel kameraya sahipti. Xiaomi Mi 8'in de çift kameralı olacacağı ancak birinci kamera f / 1.7 diyafram ve 16-megapiksel, ikinci kamera ise f / 2.0 diyafram ve 20 megapiksel değerlerinde olacağı iddia edilmekte.

Söylentiler Xiaomi Mi 8 SE'nin (Special Edition) de Mi 8 ile aynı çift kamera kurulumuna sahip olabileceği yönünde. İddialara göre Mi 8 ve Mi 8 SE önce çıkan Mi MIX 2S'e göre daha iyi bir yapay zeka desteği ile Çinli ve global rakipleriyle daha büyük bir çekişme içerisine girebileceği söylenmekte. Bolca söylenti dolaşıyor olsa da kesin olarak söyleyebileceğimiz tek bir şey var o da lansmandan sonra bütün bu sorulara yanıt bulabileceğimiz.