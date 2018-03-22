Xiaomi Mi Mix 2S - Yüz Kilidi Özelliği - Video

Xiaomi, Mi Mix 2S cihazlarında bulunan Face Unlock özelliğinin nasıl çalıştığını bizlere göstermek için 30 saniyelik kısa bir video paylaştı.

Akıllı telefon sektörünün en başarılı şirketleri arasında yer alan Xiaomi, yeni akıllı telefonu Mi Mix 2S’le gelen yüz tanıma sisteminin algoritmasının nasıl çalıştığını eğlenceli bir video ile gösterdi. Yüz tanıma teknolojisinde yapay zekadan yararlanan Mi Mix 2S, Face Unlock teknolojisi sayesinde iPhone X’un Face ID’sine rakip olmaya hazırlanıyor.

Yayınlanan videoda, Mi Mix 2S’in yüz kilidini açarken kullanıcının saç stili veya sakalından esinlenmediğini gösteriyor. Bağımsız olarak yüzünüzü tanıyan yapay zeka sayesinde saç ve sakala ek olarak şapka, peruk, gözlük gibi pek çok aksesuar yüz kilidini etkilemiyor. Aynı zamanda yaşlanma durumu da Face Unlock için sorun değil.

Bu yetenekler çok başarılı olsa da, elimize alıp ne kadar güvenli olup olmadığını test etmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece Face Unlock’un başarılı olup olmadığını kesin bir dille söyleyemeyiz. Xiaomi’nin buradaki en büyük avantajı parmak izi okuyucu oldu. Şirket, yüz kilidinin yanında parmak izi okuyucuyu da telefonuna ekleyerek, Apple’ın yaptığı hatayı yapmamış.

Pasifik Savaşı 2’ye Özel Fragman

Xiaomi, bu cuma vizyona girecek Pasifik Savaşı filmi için de bir fragman yayınladı. Devasa robotların devasa uzaylılarla savaştığı filme özel yayınlanan Xiaomi Mi Mix 2S fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.