Xiaomi Lansman Esnasında Türklere Bayrak Astırdı!

Xiaomi yeni ürünlerini tanıttığı bir etkinlikte Türklerin gönlünü feth edecek bir davranışta bulundu.

Xiaomi için ülkemizde daha çok genç kitle tarafından sevilen bir marka oldu diyebiliriz. Aslında yalnızca ülkemizde değil, dünya genelinde oldukça büyük bir kitle tarafından sevilen Xiaomi'nin attığı her adım büyük yankılar uyandırıyor.

Xiaomi', Mi Mix ile büyülediği akıllı telefon piyasasının seyrni değiştirmişti. Çerçevesiz telefonların yaygınlaşması konusunda büyük bir çizgi çizen Xiaomi, şimdi ise biz Türklere bayrak astırdı. Bugünkü Xiaomi Mi Mix 2S etkinliği sırasında iPhone X ile yapılan gece fotoğrafı kalitesi kıyaslamasında görüntülere aniden madeni Türk lirası çıktı. Çok kısa süre ekranda kalan bu görüntüler, şimdiden Türkiye'de teknoloji tutkunları arasında ses getirmeyi başardı.

Dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi olan Mi Mix 2S modelini Çin'li dev bu sabah tanıttı. Lansmanı dünyanın dört bir yanından binlerce kişi yakından takip etti. Kamera konusunda kullanıcıları hep üzen Mi Mix serisi, bu sefer bizi şaşırtacak derecede ilerleme kaydetti.

Birçok markanın lansmanlarında hedef aldığı Apple'ı hedef alan Xiaomi, tam bu esnada Türklerin yüzünde bir tebessüm ettirecek davranışta bulundu. Kamera tanıtımı esnasında gece çekimleri konusunda yapılan kıyaslama da Türklerin dikkatini Mi Mix 2S'in mükemmel gece çekimi yerine fotoğrafta yer alan 5 kuruşun, Atatürk'ün yüzünün yer aldığı taraf çekti. Dünya genelinde büyük bir saygı duyulan ender devlet adamlarından birisi olan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile Xiaomi, yakın zamanda Türkiye pazarı ile gelişmelere göz kırpıyor olabilir. Henüz ülkemizde resmi bir distribütörü bulunmayan Xiaomi'nin ürünleri, ülkemizde ithalatçı garanti güvencesi ile satılıyor. Ayrıca fiyat performans konusunda oldukça iyi işler yapan Xiaomi, Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı bile. Mi Mix 2S ile çıtayı çok yükselten Çin'li dev, Xiaomi Mi 7 modelini büyük merakla beklememizi sağladı.