Çinli teknoloji devi tarafından oyuncular için özel olarak tasarlanan ve aylardır görselleriyle karşılaşılması beklenen Black Shark telefonu 20 Nisan'da Çin'de satışa çıkacak.

Bu sabah saatlerinde Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin uzun süredir beklenen Black Shark isimli oyuncu telefonunun özelliklerini ve görsellerini paylaşmıştık. Hatta telefonun çalışır halinin bir videosunu da izleme fırsatını bulduğumuzu da söylememiz gerekiyor. Özelliklerine bakıldığı zaman mevcut akıllı telefonlara göre oldukça uygun bir fiyatla karşımıza çıkacak olan telefon yaklaşık olarak 1 hafta sonra resmen satışa sunulacak. Telefonla ilgili teknik özellikleri ve fiyatı hemen aşağıdan okuyabilirsiniz.

Yeşil çizgilerin bolca göründüğü telefon Razer Phone'da olduğu gibi normal bir akıllı cihazdan daha farklı bir havaya sahip. Aslına bakarsanız oyun moduna geçildiğinde bir telefondan çok PSP'yi andırıyor diyebiliriz. Daha detaylı anlatmak gerekirse, kullanıcıların oyun oynarken telefonu daha iyi kavraması ve manevra kabiliyetinin artırılması Xiaomi mühendislerinin ana amacı olmuşa benziyor. Elbette telefonu görece bir PSP haline getiren aparat olan Gamepad, harici olarak bulunuyor.

Uzunca bir süredir akıllı telefon piyasasında büyük bir gelişme gösteren Xiaomi, genel olarak hep olabiliritesi yüksek cihazlar piyasaya sunarak sektöre öncülük edecek tasarımlardan ve özelliklerden uzak durmuştu. Ancak bu cihazın gerek tasarımı gerekse de Gamepad aparatı, oyun telefonlarına yeni bir yön verecek kadar güzel görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz, ilk izleniminize göre, telefon nasıl?