Dünya devi markalar arasına girmeye gün geçtikçe yaklaşan Xiaomi'nin oyun odaklı yeni modeli tanıtılmasına bir gün kala sızdırıldı.

Xiaomi, Razer'ın Razer Phone ile başlattığı "oyun odaklı telefon" akımına katılarak Black Shark adını verdiği cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtılmasına bir gün kalan cihaz arka tasarımıyla oyun bilgisayarlarını ve ekipmanlarını andırıyor, ön taraftan bakıldığında standart bir Android telefonu andırıyor.

2160 x 1080 çözünürlüğünde 18:9 FHD ekranının hemen altında parmakizi okuyucu işlevi gören bir buton barındıran cihaz, arka tarafta bu sıralar sık sık görmeye alışık olduğumuz çift kameraya sahip.

Oyun odaklı olan Black Shark, arka tarafında Razer Phone'dan ve oyun ekipmanlarından aşina olduğumuz yeşil renkli bir tasarıma sahip. Aynı zamanda arkada bulunan yeşil barlar oyun oynandığı sırada yeşil ışık saçarak çok daha hoş bir deneyim sunuyor.

Snapdragon 845 ve 8GB RAM ve AnTuTu'dan aldığı inanılmaz derecede iyi skorla çok iyi performans sunan cihaz, daha rahat bir oyun deneyimi için gamepad özellikli bir kılıfa sahip.

Xiaomi Black Shark'ın Beklenen Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 845

RAM: 6GB/8GB

Depolama:128GB/256GB

Ekran: 2160 x 1080 FHD 18:9

Android 8.0 Oreo

Cihaz yarın tanıtılacak, oyun odaklı bir telefon kullanmak ister miydiniz? Eğer ülkemizde satılırsa almayı düşünüyor musunuz?