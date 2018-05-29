Xiaomi’nin Oyun Telefonu Black Shark, Yeniden Geliyor!

Oyun bilgisayarı olur da oyun telefonu olmaz mı? İşte tam da bu sorudan yola çıkılarak yapılan Xiaomi’nin Black Shark telefonu, bu hafta tekrar piyasaya çıkıyor.

Xiaomi bildiğiniz üzere yaklaşık iki ay önce bizleri oyun telefonu Black Shark ile tanıştırmıştı. Ancak telefon, çıkardığı sınırlı stoklarda bazı üretim sorunlarıyla karşılaştı. Bu sebeple telefonun satışı durdurulmuş ve cihazın 1 Haziran'da yeniden satışa sunulacağı duyurulmuştu. Xiaomi, bu sefer daha da fazla telefon satmayı umduklarını belirtti.

Konu hakkında konuşan Black Shark Technology CEO'su Wu Shimin, şu an sınırlı stoğa neden olan sorunların tamamının çözüldüğünü ifade etti. Wu, telefonun satın alınmasının zor olmadığını belirtmesine karşın, fiyatı hakkında da bir açıklamada bulunmadı.

Özelliklerini muhtemelen daha önceden de bildiğimiz cihazı bir kez daha inceleyecek olursak; 5.99 inçlik bir ekrana, 2160x1080p çözünürlüğe, 18:9 en-boy oranına ve 550 nitlik parlaklığa sahip olduğunu söylemekte yarar var. Buna ek olarak cihazın Snapdragon 845 yonga setine, 6GB/8GB RAM’e, 64GB/128GB depolama alanına, 4000mAh batarya kapasitesine ve parmak izi sensörüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Telefon her ne kadar oyuncular için tasarlanmış olsa da 20MP ön ve 12MP+20MP arka kamerasıyla da göz dolduruyor.

Bizler de bildiğiniz üzere bu cihazı 30 Nisan tarihinde detaylı olarak incelemiştik. Bu noktada eğer merak ediyorsanız, aşağıya eklediğim videodan Xiaomi’nin oyun telefonuna erişebilirsiniz.