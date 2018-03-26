Black Shark’ın AnTuTu’dan Aldığı Muhteşem Skor!

Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından üretilen ve Razer Phone'a rakip olması beklenen Black Shark oyun telefonu AnTuTu ve Geekbench testlerinden muhteşem skorlar aldı.

Akıllı telefon piyasası büyük bir hızla gelişmeye devam ettikçe, kullanıcılar için özel ürünleri de görmeye başladık. Zorlu şartlarda çalışanlar için ultra dayanıklı akıllı telefonlar görürken oyun severler için de bu alana yönelik cihazlar üretilmeye başlandı. Halihazırda bu anlamda üretilen tek telefon Razer Phone olarak biliniyordu ancak Xiaomi de bir süredir kendi oyun telefonu üzerinde çalışmalar yürütüyordu. Üst seviye teknik özelliklere sahip olan telefon girdiği AnTuTu Geekbench testlerinden de alnının akıyla çıktı.

Telefon Weibo ve Qualcomm Çin resmi hesabı Black Shark'ın Snapdragon 845 tarafından destekleneceğini doğrulamıştı. Daha önce çıkan söylentilere göre telefonun 8GB RAM, Android 8.0 Oreo ve 2160 x 1080 FHD + 18: 9 ekranla geleceği iddia edilmişti. Bunun yanı sıra Razer Phone'a doğrudan rakip olabilmesi için 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı da bildirilmişti.

Telefon son olarak AnTuTu testinde 270680 puan aldı ve Geekbench'de tek çekirdekte 2452 skora ulaştı. Black Sharp multi çekirdekte ise 8452 gibi oldukça iyi bir skor elde etti. Öte yandan telefonun resmi olarak teyit edilmesi önümüzdeki haftalarda cihazla ilgili daha fazla ayrıntının gelmesini muhtemel kılıyor. Ayrıca cihazın Nisan veya Mayıs 2018'de tanıtılması bekleniyor.