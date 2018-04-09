Xiaomi Black Shark, Kablosuz Oyun Kolları İle Gelecek!

Çinli dev Xiaomi, oyun telefonu çıkartacağına dair ilk detayları sunduktan sonra sızıntılar da ardı ardına gelmeye başladı. Şirketin Razer ile verdiği yeni oyun telefonu rekabetinde falsoyu vurmasını sağlayacak bir özellikle gelmesi bekleniyor. Black Shark, Android’in Nintendo Switch’i olmak için kablosuz oyun kolları ile birlikte geliyor.

Razer, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Razer Phone ile yeni bir rekabet alanı başlattı. Huawei’nin ardından dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, aynı sınıfa özel telefonu Black Shark’ı geliştiriyor. Ancak Razer ile verilecek bir rekabette Xiaomi’nin liderliği ele geçirmesinde hiçbir engeli yok. Çünkü Razer ilk kez bir telefon üretiyor, Xiaomi ise yıllardır bu işi yapıyor.

Nintendo Switch, oyun dünyasının en çok sevilen ve nefret edilen yeniliklerinden birisi oldu. Mobil oyun konsolu konusunda modüler tasarıma sahip kontrol seçenekleri ile göz dolduran Nintendo, ürünü dünyanın her köşesinde satmayarak bazı oyuncuların nefretini kazandı. Ancak bu gidişat, bizzat Xiaomi’nin Black Shark’ı ve Bluetooh bağlantısıyla çalışan kablosuz oyun kolları ile değişebilir.

Black Shark’ın arkasını gördüğümüz yeni bir sızıntıda, cihazın üstüne monte edilmiş bir aparatı da görüyoruz:

Switch’in bir ürün olarak en pratik yönü, oyun için tasarlanmış bir tabletin iki ucuna da bağlanan oyun kolu fikriydi. Nintendo’nun aldığı patentler, geliştirdiği dizayn ve teknolojiyi koruma altına alıyor. Dolayısıyla Xiaomi’nin bu sorunu nasıl aşacağı henüz net değil. Temel anlamda, telefonlara Bluetooth yoluyla bağlayabildiğimiz oyun kolları olduğunu düşününce, Xiaomi’nin bu sorunu bir şekilde halledeceğine inanıyoruz.

Black Shark’ın teknik donanımı hakkında henüz net bilgiler yok. Ancak cihazın 6 ila 8 GB RAM, 128 ila 256 GB depolama, 18:9 ekran oranı ve Snapdragon 845 ile gelmesi bekleniyor.

Black Shark’ın aşması gereken en büyük problem, Android oyunlarının konsollar konusundaki uyumsuzlukları olacak. Zira bazı oyunlar, en basit konsol konfigürasyonunda bile istenilen sonucu vermiyor ve oyun zevkini mahvediyorlar.

Xiaomi Black Shark hakkında detaylar netleştikçe sizlere bildireceğiz, takipte kalın.