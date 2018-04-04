Xiaomi’nin Oyun Telefon Görselleri Sahte Çıktı!

Xiaomi’yle ortak bir telefon üreten Black Shark’ın CEO’su, geçtiğimiz gün ortaya çıkan akıllı telefon görsellerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün, Xiaomi’nin Razer’ın akıllı telefonuna rakip olarak geliştirdiği Black Shark isimli akıllı telefonuna ait bir hayli garip görüntüleri paylaşılmıştı. Yayınlanan görseller telefonun Nintendo Switch benzeri bir el konsoluna benzediğini gösteriyordu. Black Shark Gaming’in CEO’su Wu Shimin, Weibo’da yaptığı açıklamada internette dolaşan fotoğrafların gerçekten çirkin ve ürettikleri ürün olmadığını söyledi.

Shimin’in bu açıklamaları, akıllı telefonun oyun konsoluna benzer bir tasarımla gelmeyeceğini de doğrulamış oldu. Oyuncular için bir akıllı telefon geliştiren Xiaomi'nin bu telefonu 13 Nisan Cuma günü tanıtması bekleniyor.

Yaklaşık 1.5 hafta sonra tanıtılacak akıllı telefonun donanım özellikleri ise AnTuTu benchmark testinde ortaya çıktı. 8GB RAM ve 18:9 ekrana sahip olacağı ortaya çıkan akıllı telefonda Qualcomm’un en güncel yonga seti olan Snapdragon 845 bulunacak. Akıllı telefonun arayüzünün ise oyunlar için optimize edilmiş Android 8 Oreo’yu baz alan MIUI olacağı biliniyor.

Xiaomi’nin oyuncular için geliştirdiği yeni akıllı telefonun ne gibi farklılıklara sahip olacağı bilinmiyor. Şirket, diğer akıllı telefonlarında olduğu gibi uygun fiyat politikasına sadık kalırsa Razer’la beraber akıllı telefon pazarında yeni bir kategori başlattıklarını görebiliriz.