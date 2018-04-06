Xiaomi Black Shark İlk Kez Tanıtım Posterinde Göründü!

Xiaomi'nin gelecek hafta tanıtılacak olan akıllı telefonu Black Shark'ın tasarımı ilk kez Weibo'da paylaşılan bir tanıtım posterinde görüntülendi.

Bir oyuncu ekipmanları üreticisi olan Razer’ın oyuncu odaklı akıllı telefon olan Razer Phone’u tanıtması ile üreticiler için yeni bir rekabet alanı oluşmuştu. Samsung ve Huawei gibi şirketler henüz bu alanda bir adım atmazlarken, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Razer ile bir rekabete gireceğini açıklayarak bir oyuncu telefonu piyasaya süreceğini duyurmuştu.

Xiaomi’nin oyuncu telefonu olan Black Shark’ın 13 Nisan’da Çin’in başkenti Pekin’de tanıtılacağını zaten biliyorduk. Ayrıca cihazın bazı teknik özellikleri de çok önceden çevrimiçi ortamda sızdırılmıştı. Fakat Weibo’da paylaşılan yeni bir görsel, Black Shark hakkında daha fazla çıkarımda bulunmamızı sağlıyor.

Tanıtım posterine göre Xiaomi Black Shark, Razer Phone’un aksine köşeli, kaba bir tasarıma değil. Telefon, Samsung Galaxy S serisine benzer oval ve şık bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte posterdeki siyah ve yeşil renk ağırlıklı tasarım, Xiaomi’nin alışılagelen çizgilerde yeni bir akıllı telefon tasarımı sunacağını gösteriyor.

Önceki sızıntılardan elde edindiğimiz bilgilere göre Xiaomi’nin ilk oyuncu odaklı telefonu, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alacak. 6GB ya da 8GB RAM kapasitesine sahip olacak cihazın 256GB dahili depolama alanı bulunacak. Henüz ekran detayları kesinleşmeyen cihazın 120Hz HDR destekli bir ekranının olması bekleniyor.