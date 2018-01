Xiaomi'nin Patent Davasıyla Başı Dertte!

Coolpad, Xiaomi'ye bağlı 3 şirkete, 3 ayrı patent üzerinden dava açmaya hazırlanıyor.

Çin'li mobil akıllı cihaz üreticisi Coolpad, Xiaomi markasının bağlı bulunduğu Yulong Computer Communications Technology (Shenzhen) Co. Ltd'ye 3 ayrı patent üzerinden 4 ayrı alt şirketine dava açmaya hazırlanıyor. Xiaomi Communications Technology Co., Ltd, Xiaomi Technology, Co, Ltd, Shezhen Tongtianda Electronics Co. Ltd ve ilk kurulan alt şirket Xiaomi Co. Ltd'ye dava açacak olan Coolpad bununla da kalmayacak.

Coolpad'in dava açtığı üç patent ise, uygulama simgesi yöneticisi, bildirim yöneticisi ve genel sistem arayüzü üzerine olan patentlerden oluşacak. Coolpad'in iddiası Xiaomi'nin bu patentleri kendi MIUI'ında kullanarak, Coolpad'e büyük bir para kaybettirdiği yönünde. Xiaomi dışında da bir çok markada popüler olarak kullanılan MIUI, Coolpad'in iddiasına göre, Coolpad'e ait patentler satın alınması yerine Xiaomi'den çok daha ucuz bir fiyata satın alınabiliyor.

Bu anlamda başka markalarla birlikte açacakları toplu davaların öncülüğünü yapacak bu davayla birlikte, Coolpad kendi patentleri üzerinden kaybettiği parayı temin etmeye çalışacak. Ayrıca Xiaomi'nin MIUI'ı sattığı bir çok şirkete de dava açacak olan Coolpad Ltd., ileride bir takım büyük şirketlere de dava açacaklarını ve ellerindeki binlerce patentten büyük bir kısmının diğer şirketlerce de ihlal edildiğini açıkladı.

HMD Global, Nokia serilerine yıllarca ara vermelerine rağmen, şirket gelirlerini ellerindeki binlerce patentlerle sağlamışlardı. Eğer Coolpad Ltd. elindeki patentlerin kendisine ait olduğunu kanıtlarsa, neredeyse HMD Global gibi kendini büyük patent sahibi şirketler arasına da yazdırmayı başaracak. Siz ne düşünüyorsunuz?