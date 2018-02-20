Xiaomi'nin Oyun Odaklı Telefonunun Özellikleri!

Xiaomi'nin Razer Phone'a rakip olacak oyun odaklı telefonu Black Shark'ın teknik özellikleri AnTuTu'da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta yaptığımız bir haberde, Çinli akıllı akıllı telefon ve elektronik aksesuar üreticisi Xiaomi’nin oyun odaklı bir akıllı telefon üreterek Razer Phone’a rakip olacağını duyurmuştuk. Xiaomi’nin ilk oyun odaklı telefonu Black Shark’ın teknik özellikleri AnTuTu’da ortaya çıktı.

Oyun odaklı bir telefonun yüksek fps oranlarına erişebilmesi için güçlü bir donanıma sahip olması gereklidir. Bunun farkında olan Xiaomi, Black Shark’ı Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 845 ile güçlendiriyor. Cihaz, grafik gücünü ise Adreno 630 grafik biriminden alıyor.

8GB RAM bulunacak olan Black Shark’ta 32GB dahili depolama birimi bulunuyor. Günümüz mobil oyunlarının rahatlıkla 2-3GB yer kapladığı düşünülürse 32GB depolama alanı bir oyun odaklı telefon için pek yeterli değil. Yine de cihaz AnTuTu’dan 270680 puan almayı başarıyor ki bu da benzer donanıma sahip cihazlarla eşit performans sergilediğini gösteriyor.

Black Shark’ın resmi sitesinde henüz cihazın teknik özellikleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Fakat sızıntılara göre cihazda uçak sınıfı soğutma sistemi yer alacak. Ayrıca daha iyi güç verimliliği için dijital sinyal işlemeye entegre edilmiş grafikler olacağından da söz ediliyor. Ayrıca Black Shark’ın Razer Phone’da olduğu gibi 120Ghz ekrana sahip olması da söz konusu.