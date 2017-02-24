Xiaomi’nin harika bir tasarımıyla dikkat çeken telefonu olan Mi Mix, küresel çapta satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Xiaomi’nin geçtiğimiz sene konsept denemesi olarak piyasaya sürdüğü ve gerçek manada çerçevesiz ekran deneyimini bizlere yaşatan modeli Mi Mix, Xiaomi’nin aldığı karar ile Çin sınırlarının dışına çıkıyor.

Telefona karşı görülen fazla ilgi nedeniyle daha fazla bölgede satarak telefonu daha ulaşılabilir kılarak gelir elde etmek isteyen firma, ilk olarak Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde telefonu satışa çıkaracak. Yaklaşık olarak 800 Dolar fiyatla satılacak olan Mi Mix, MENA olarak adlandırdığımız Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde de satışa yakında sunulacak.

Daha sonraki aşamada ya da olası Mi Mix 2’yi direkt olarak Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bölgelere de sokması beklenilen Xiaomi’nin Mi Mix modeline yaptığımız incelememizi de aşağıdan görebilirsiniz;