Çin'in Apple olarak nam salan Xiaomi'nin son zamanlarda çıkardığı en ilginç beş ürününü sizler için inceledik.

Başta akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazlar olmak üzere elektrikli bisikletten giyilebilir teknolojiye, havludan sinek kovucuya kadar inanılmaz geniş bir ürün yelpazesi ve fiyat performans grafiği ile bizleri her daim şaşırtmayı başarabilen Xiaomi’nin en yeni beş ürününü sizler için inceledik.



Mi Box ile HDMI bağlantı desteğine sahip olan herhangi bir televizyonu akıllı hale getirebilirsiniz. Android TV 6.0 işletim sistemi ile çalışan Mi Box ile oyun oynayabilir, Play Store'daki çeşitli uygulamaları kullanabilir, video - film izleyebilir ve IPTV desteği sayesinde TV kanallarına ulaşabilirsiniz. 4K desteğinin yanı sıra WiFi ve Bluetooth bağlantı protokollerini destekleyen Mi Box’a uyumlu klavye, mouse ya da gamepad gibi çeşitli çevre birimlerini kablosuz olarak bağlayabilirsiniz. Kendi kumandasına ek olarak Android’li telefonlarınıza indirebileceğiniz Android TV uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilen Mi BOX, Apple TV gibi pahalı ürünlere oldukça güzel bir alternatif.

Bluetooth desteği sunmayan araçlar için geliştirilen Xiaomi ROIDMI 2s aracınıza FM sinyalleri üzerinden, telefonunuza ise Bluetooth protokolü üzerinden bağlanır. Böylelikle telefonunuzdaki şarkıları aracınızda dinleyebilir ve ROIDMI 2s’in üzerindeki dahili mikrofon sayesinde sesli görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Arabaların çakmaklık girişi üzerinden çalışan ROIDMI 2s’nin üzerindeki USB portları sayesinde telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. ROIDMI Driver uygulaması ile yönetilen Xiaomi ROIDMI 2s’in hassas frekans ayarını ve üzerindeki LED’lerin renk değişimini akıllı telefonunuz üzerinden yapabilirsiniz.



İkisi bir arada olarak tasarlanan yeni Xiaomi selfie çubuğu, hem monopod hem de tripod olarak kullanılabiliyor. Tripod olarak kullanıldığında 19 cm uzunluğa sahip olan ürün, selfie çubuğu şeklinde teleskopik olarak uzatıldığında 51 cm uzunluğa erişiyor. Gövde üzerinde modüler olarak konumlandırılan Bluetooth kontrolcü, tripod formunda kullanım için yerinden ayrılabiliyor. Xiaomi İkisi Bir Arada Bluetooth Selfie Çubuğu, 6 inç boyuta kadar tüm telefonlar ile birlikte kullanılabilir.



Geniş alan ve çoklu kullanım için tasarlanan Xiaomi Mi WiFi Router 3, hem 2.4GHz hem de 5GHz olarak çift bant sinyal verebilen dört antenli bir modemdir. 126 cihaza kadar bağlantı desteği sunan Xiaomi Mi WiFi Router 3’ün en dikkat çeken özelliği, QoS (Quality of Service) olarak bilinen internet hızını sabitleme özelliğidir. Bu sayede adil kullanım kotanızın tükenmemesi için internet hızınızı uygun bir değer ile sınırlandırabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıldan itibaren hem telefonlar hem tabletler hem de bilgisayarlar için bir standart haline gelmeye başlayan USB Type-C, güç aktarımının yanı sıra görüntü ve yüksek hızda veri transferi gibi yeniliklere sahip. Çok fonksiyonlu kullanımı sayesinde kablo karmaşasına son verecek olan USB Type-C, ilerleyen zamanlarda tüm cihazlarda tek tip bağlantı noktası olarak karşımıza çıkmaya başlayacak. Xiaomi USB Type-C Adaptör, USB 3.0, USB Type-C ve HDMI olarak üç porta sahiptir. Bu sayede Type-C’li telefonlar ve bilgisayarlardan monitör ya da televizyonlara görüntü aktarabilirsiniz. Ayrıca dönüştürücü üzerindeki USB Type-A olarak bilinen geniş yuvalı USB desteği sayesinde, diğer USB cihazlarınızı kullanabilirsiniz.

Xiaomi tarafından son zamanlarda üretilen bu beş ilginç ürünün yanı sıra Türkiye’de satılan tüm Xiaomi ürünlerine göz atmak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.