Xiaomi’nin Steve Jobs’ı Hugo Barra, Xiaomi’den Ayrıldığını Açıkladı!

Çin’in Apple’ı olarak nitelen Xiaomi’nin Steve Jobs’u olarak görülen Hugo Barra, Xiaomi’yi bıraktığını açıkladı.

Son dönemde Çin’in yükselen yıldızı konumundayken artık piyasanın en büyük firmalarından biri haline gelen Xiaomi, akıllı telefon dünyasındaki başarısının yanı sıra, aklınıza gelebilecek her türlü cihazı üreten bir firma olarak da dikkat çekiyor.

Xiaomi’yi Xiaomi yapan kişi olarak gösterilen ve Xiaomi’ye verilen “Çin’in Apple’ı” unvanından yola çıkarak “Xiaomi’nin Steve Jobs’u” olarak görülen Hugo Barra, artık Çin devrini kapatarak Silikon Vadisi’ne geri dönüyor. Resmen Xiaomi’den ayrıldığını açıklayan Barra, şimdilik yeni firmasını açıklamadı.

Ağustos 2013 yılında başına geçtiği Xiaomi’de adeta bir rockstar haline gelen Hugo Barra, Xiaomi’yi Çin’de faaliyet gösteren bir firma olmaktan küresel bir marka haline getirdi. Barra’nın Xiaomi’nin başına geçmesinden bu yana yaklaşık olarak %800 gibi devasa bir büyüme kaydeden Xiaomi, 2012 yılında sadece 7.5 milyon adet akıllı telefon satışı yapmışken Barra’dan sonra 2014 yılında 61 milyon gibi süper bir rakama çıkmıştı.

Xiaomi’den ayrıldığını açıklarken 3.5 senelik macerasını “Hayatımın en büyük ve en zorlu macerası oldu” diyerek dile getiren Hugo Barra, “Küresel genişleme için oldukça güzel bir yerdi” diyerek Xiaomi hakkındaki duygularını dile getirmiş.

Hugo Barra Kimdir?

28 Ekim 1976’da Brezilya’nın Belo Horizontale şehrinde doğan Barra, MIT’den bilgisayar bilimleri mezunu olduktan sonra sınıf arkadaşlarıyla LOBBY7 adlı şirketi kurmuştu. Mobil cihazlar için ses tanıma sistemi geliştiren bu firma, 2003 yılında ScanSoft tarafından satın alınıp genişleyerek Nuance Communications adını aldı ve Barra bu firmada Ürün Yönetimi, Ürün Pazarlaması ve İş Geliştirme konumlarında yer aldı.

Ardından 2008 yılında Google’ın Londra ofisinde Google Mobile takımının Ürün Grupları Yöneticisi olarak giriş yapan Barra, 2010 yılında Android takımına dahil oldu. 2010’dan itibaren 2013 yılına kadar Google’ın Android tanıtım yüzü haline gelen Hugo Barra, Google I/O başta olmak üzere birçok etkinlikte Android’i anlatan, ürünlerini tanıtan kişi haline geldi.

Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 ve Nexus 10 cihazları ile Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean ve KitKat sürümlerinin lansmanlarını yapan Barra aynı zamanda Google Now hizmetini de ilk duyuran kişiydi. Aynı zamanda kendi uzmanlık alanı olan ses tanıma hizmetleri için Google Voice Search ve Google Speech Recognition servislerinde etkin görev alan Barra, kendini geliştirerek ve Google’da büyüyerek 2012’de Google’ın başkan yardımcısı konumuna kadar geldi.

2013’te ise Google’dan ayrılıp Xiaomi’nin başkan yardımcılığı konumuna geçiş yapan Barra, Silikon Vadisi’nden Çin’e transfer oldu. Burada yukarıda bahsettiğimiz gibi satış bazında %800 büyüme sağlatan Barra, Çin’de adını yavaş yavaş duyuran Xiaomi’yi dünyanın en popüler ve en büyük telefon üretici olmasının yanı sıra, dünyanın en hızlı büyüyen ve en büyük teknolojik ve akıllı cihazlar üreticilerinden biri konumuna getirdi.

Şimdi ise Xiaomi’den ayrılarak Silikon Vadisi’ne geri dönecek olan Barra’nın yeni durağı merakla bekleniyor.