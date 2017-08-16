Xiaomi'nin Yeni Akıllı Dağ Bisikleti Yalnızca 299 Dolar!

Xiaomi'nin akıllı dağ bisikleti Mi Qicycle, yalnızca 299 dolarlık fiyatı ile bisiklet sürmeyi seven herkesin almak isteyebileceği bir ürün.

Xiaomi’nin yeni tanıttığı dağ bisikleti, hem sağlamlığı ile hem de bulundurduğu teknolojilerle bisiklet meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Mi Qicycle adındaki dağ bisikletinin boyutu 1650 x 235 x 785mm, ağırlığı ise 13.6 kilogram. 11 vitesli bisikletin jantları 27.5 inç. Tek elle kullanıma oldukça uygun olan bisiklet, Shimano hidrolik frenlere ve arazi kullanımı kolaylaştıran hidrolik amortisörlere sahip.

Mi Qicycle’ın asıl özelliği ise akıllı modülü. Gidonun ortasına takılan bu modül Konum Tabanlı Hizmetler (LBS), GPS ve AGPS'e bağlıdır. Bu sayede nerede olursanız olun, yeriniz doğrudan tespit edilebilir. Bunun dışında performans, sürüş süresi gibi pek çok veriyi akıllı telefon uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Standart USB kablo ile şarj edilebilen 2600 mAh’lık bir bataryaya sahip olan modül, 2 saatlik bir şarj ilk 15 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

Mi Qicycle fiyatı ise sizi oldukça şaşırtabilir. Bu şık ve akıllı dağ bisikletinin yurt dışı fiyatı yalnızca 299 dolar. Ülkemizdeki standart dağ bisikletlerine bakıldığında oldukça ucuz olduğu söylenebilir.