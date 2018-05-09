Tasarımda modernlik kadar sanatsallığa da önem verenleri düşünen Xiaomi, Britanya Müzesi ile ortaklaşa tasarladığı Mi MIX 2S 'Art Special Edition'ı satışa sundu.

Kısa süre önce dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon telefon üreticisi olan Xiaomi, bu başarısını Mart ayında piyasaya sürmüş olduğu Xiaomi Mi Mix 2S’in özel bir sürümünü tüketicilerin beğenisine sunarak kutluyor.

Xiaomi Mi MIX 2S Art Special Edition adlandırılan bu özel model, Çinli şirketin Britanya Müzesi ile ortak çalışması sonucunda ortaya çıktı. Cihazın teknik özellikleri standart sürümü ile birebir aynı. Fark, cihazın tasarımında kendisini gösteriyor.

Arkasında ‘özel sürüm’ olduğunu belirten yeni bir logoya kavuşan cihaz, kullanılan malzeme ve sunduğu doku ile standart modelden çok daha şık bir tasarım sunuyor. Ayrıca Xiaomi, bu sınırlı üretim cihazın arayüzünü de ‘sanatsallığına’ yakışır şekilde yeniden düzenlemiş.

Xiaomi Mi MIX 2S Art Special Edition, sınırlı sayıda üretildi ve yalnızca Çin’de satışa sunuldu. Özel tasarım kutusundan 16. yüzyıla ait bir tabağın görselinin basılı olduğu bir kılıf ile birlikte çıkan Xiaomi Mi MIX 2S Art Special Edition, 2950 TL’lik vergisiz fiyatı ile standart versiyonundan bir miktar daha pahalı.