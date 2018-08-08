Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Pocophone F1, bir kutu açılış videosu ve bir test videosu ile ortaya çıktı. Kutu açılış videosundaki detaylar, cihaz hakkında ortaya çıkan sızıntıları doğrular nitelikte.

Xiaomi’nin Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarını hedefleyen yeni markası Pocophone’un ilk modeli olan Pocophone F1, bir kutu açılış videosu ve bir AnTuTu test videosu olmak üzere iki video ile ortaya çıktı. Toplam uzunluğu 18 dakikayı geçen iki video, Pocophone F1’e dair tasarım ve teknik özellik detaylarını tamamı ile ortaya çıkarmış oldu.

Pocophone F1’in ekranında bulunan jelatin, Snapdragon 845 işlemci, sıvı soğutma sistemi, 20 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera, çift arka kamera, kızılötesi yüz tanıma kilidi gibi özellikleri net bir şekilde gösteriyor. Çentikli bir tasarıma sahip olan Pocophone F1, çift arka kameranın tasarımı itibari ile diğer Xiaomi modellerine pek de benzemiyor.

Video, Pocophone F1’in ekran boyutunu ve çözünürlüğünü göstermiyor ancak önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarı ile cihaz 6.18 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Yeni Xiaomi Pocophone F1, ekran/gövde oranı ile Mi 8’in biraz gerisinde kalsa da ince çerçeveleri ile iyi bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir.

Xiaomi Pocophone F1’in lansman tarihi ve fiyatı hala tam olarak bilinmiyor. Ancak sızıntılara göre cihaz, 420 Euro (~2500 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Cihaz gerçekten böylesine uygun bir fiyat ile satışa çıkarsa Avrupa’nın Snapdragon 845 işlemcili en ucuz akıllı telefonu unvanını elde etmiş olacak.