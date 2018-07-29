Xiaomi Pocophone F1 İle İlgili Yeni Bilgiler Sızdırıldı

Xiaomi'nin amiral gemisi Pocophone F1 ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Pocophone F1, çift arka kamera ve Snapdragon 845 ile birlikte çıkış yapabilir.

Xiaomi’nin amiral gemileri genellikle Çin’in kendi iç pazarları dışında iyi bir performans gösteremezler ancak OEM bunu değiştirmeye kararlı gibi gözüküyor. Daha önce, Qualcomm Snapdragon 845 SoC ile çıkış yapacak beş adet Xiaomi amiral gemisi duyurulmuştu. Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ve Xiaomi Black Shark oyun telefonu piyasaya sürüldü. Seriyi tamamlayacak telefon ise Xiaomi Pocophone F1 oldu.

POCOPHONE F1, sıvı soğutma sistemli Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisini çalıştıran, bu nedenle de en üst düzey performansta son derece hızlı işlem gücüne sahip olan bir amiral gemisi. 12MP + 5MP çift kamera kurulumuna sahip olan POCO F1’de Super Pixel'i destekleyen 20MP ön kamera bulunuyor. Dört pikseli bir büyük pikselde birleştiren teknoloji özellikle düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken daha fazla ışık yakalayabilir ve fotoğraf kalitesini artırabilir.

Bir kızılötesi aydınlatıcı ve bir kızılötesi kamera ile eşleştirilmiş POCO F1, yapay zeka destekli yüz kilidini kullanarak güvenli hale getirilir ve parlak gün ışığında olduğu gibi zifiri karanlık koşullarında da çalışır. Önceki sızıntılar cihazın iki farklı modelinin 6GB RAM + 64GB depolama veya 6GB RAM + 128GB depolama alanları ile çıkış yapacağını belirtiyordu. Bunun dışında 5.99 in. çentikli 2160 x 1080 ekrana sahip olacağı da sızıntılar arasındaydı. Pocophone F1’in en dikkat çeken özelliği 12MP ana sensörden oluşan çift arka kamera ayarı, çift piksel otomatik odaklama sistemi ve 5 MP ikincil sensöre sahip olması.

Xiaomi Pocophone F1, Avrupa ve Hindistan pazarlarına yönelen ilginç bir cihaz olacak şekilde şekilleniyor ve muhtemelen farklı bir isimle çıkış yapacak. Telefonun uygun fiyatlı bir amiral gemisi olması bekleniyor. Dönüştürülen fiyatlara göre 2377 TL (420€) civarında olacağı düşünülüyor. Cihazın kullanıma sunulması yaklaştığında son fiyatlandırma, özellikler, kullanılabilirlik ve ismi hakkında daha fazla bilgi almayı bekliyoruz.