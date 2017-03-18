Xiaomi’nin Yeni Canavarı Mi 6, 6GB RAM ile Geliyor!

Xiaomi’nin bu yıl tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 6’nın teknik özellikleri sızdırıldı.

Fiyat performans ürünleriyle günümüzün en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi’nin bu yıl resmi duyurusunu gerçekleştirmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 6’nın özellikleri ortaya çıktı.

Çin’in popüler sosyal ağlarından Weibo’da ortaya çıkan bir ekran görüntüsüyle birlikte çıkan bilgilere göre Xiaomi Mi 6 gücünü 2.7GHz hızında çalışan bir işlemciden alıyor. İşlemcinin modeli henüz açıklanmasa da işlemcinin MediaTek Helio X30 ya da Xiaomi’nin kendi üreteceği yeni işlemcilerden biri olacağı düşünülüyor. Ayrıca 6GB RAM ve 256GB depolama alanına da yer verilen cihaz Android 7.0 Nougat işletim sistemi üzerine kurulu MiUI 8.3.14 arayüzüyle çalışıyor.

Henüz telefonun resmi olarak ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak tahminlere göre birkaç ay içinde Xiaomi Mi 6’yı göreceğiz.