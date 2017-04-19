Xiaomi Mi 6'nın Çift Kamerasındn Gelen Muhteşem Fotoğraflar

Ülkemizde tahminen 1500 - 2000 TL'den satışa sunulacak Xiaomi Mi 6'nın üst düzey telefonlara kafa tutan kamerasından çıkan fotoğrafları paylaştık.

Xiaomi, bugün yayınladığı Xiaomi Mi 6 ile telefon piyasasına çok sağlam bir giriş yapmayı hedefliyor. iPhone 7’lerle ünlenen çift kamera teknolojisi ile birlikte gelen Xiaomi Mi 6, en iyi portre efektlerini sunmayı başarıyor.

Xiaomi, Mi 6’nın kamerası ile çekilen portre efektine sahip bazı fotoğrafları paylaştı.

Öncelikle şunu belirtelim; telefonun arka tarafında iki adet 12 megapiksel kamera bulunuyor. Bu kameralar ile muhteşem netlikte fotoğraflar çekmek mümkün. Xiaomi’nin paylaştığı fotoğraflarda gördüğümüz gibi, portre görünümünde saçların bile muhteşem netlikte çıktığını ve fotoğraflarda derinlik duygusunu çok iyi verdiğini belirtmek gerekiyor. iPhone 7 gibi 3.000 TL’nin üzerinde olan telefonların verdiği kaliteyi yaklaşık 1.500 TL civarında ücreti ile vermesi beklenen Xiaomi Mi 6, henüz çıkmamasına rağmen herkesi heyecanlandırmayı başardı.

Bir telefonun kaliteli özelliklerle çıkıp çok yüksek rakamlardan satışa sunulmasına gerek olmadığını bizlere gösteren Xiaomi Mi 6, kamera dışında birçok muhteşem özellik ile geliyor. Tasarım konusunda 4 tarafı cam olup çerçeveleri çelikten olan telefonun, (çıkmadan söylemek için erken olsa dahi) dört dörtlük olduğunu söylemem çok abartı sayılmaz.

Sizleri, Xiaomi Mi 6 için yayınlanmış portre efektine ve gerçekçi derinliğe sahip fotoğraflarla baş başa bırakıyorum.



