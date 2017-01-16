Xiaomi'nin Yeni Canavarı Mi 6'nın Tüm Teknik Detayları Ortaya Çıkıyor!

Dünyanın en güçlü akıllı telefonları arasında, liste başında bulunan Xiaomi Mi serisinin yeni halkası hakkındaki tüm detaylar açığa çıkıyor.

Xiaomi'nin kurucuları arasında yer alan ve şirketin halihazırda başkan yardımcılığını üstlenen Li Wanqiang, dün düzenlenen Geek Park Innovation'da ilginç açıklamalarda bulundu. Başkan yardımcısı, akıllı saatin Mart ayında satışa sunulabileceği yönünde de imalarda bulundu.

Xiaomi Mi 6'nın, öncüsüne göre çok daha gelişmiş bir kameraya sahip olacağı biliniyordu. Söz konusu kameranın sensörü Sony IMX378 olacak.

Buna ek olarak Xiaomi Mi 6; 6 GB RAM'e, 128 ile 256 Gigabyte arasında saklama alanı opsiyonlarına ve Qualcomm Snapragon 835 yongasına sahip olacağı ifade edildi. İki farklı versiyonla satışa sunulacak Xiaomi Mi 6'nın her iki modeli de 3000 mAh'lık batarya kapasitesine sahip olacak.