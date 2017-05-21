Xiaomi Mi Max 2'nin Tanıtım Tarihi Açıklandı

Fiyat performans kralı Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı ve bataryasıyla dikkat çeken akıllı telefonu Mi Max 2'nin resmi duyurusu önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

Her akıllı telefon segmentinde tüketicilere uygun fiyatlı ve güçlü bir akıllı telefon deneyimi sunmaya çalışan Xiaomi, şimdi de pil canavarı olacak olan yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi Max 2'nin resmi duyurusunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Öyle ki şirket, önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlik için basın mensuplarına davetiyelerini iletti.

6.44 inçlik dev bir ekrana ve 5000mAh kapasiteli 'canavar' bir bataryaya sahip olacak Xiaomi Mi Max 2, adeta kesintisiz bir akıllı telefon deneyimi sunacak. Teknik özellik olarak da bir hayli kuvvetli olan telefon Qualcomm'un yeni Snapdragon 660 platformuyla çalışırken 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla gelecek. Ayrıca telefonun Snapdragon 625 ile çalışan ve 4GB RAM / 64GB depolama alanıyla gelen bir alt modeli daha bulunacak. Böylelikle kullanıcılar iki farklı fiyat segmentinde birbirine yakın özelliklere sahip Xiaomi Mi Max 2'yi satın alabilecekler.

Ayrıca eğer Xioami Mi Max 2 gibi özelliklere sahip bir telefon kullanmayı düşünüyorsanız 6.44 inçlik ekranı ve 4850mAh kapasiteli bataryasıyla Xiaomi Mi Max da oldukça cezbedici bir telefon. Xiaomi Mi Max ailesinin ilk üyesini bu bağlantıya giderek Teknostore üzerinden inceleyebilir ve dilerseniz satın alabilirsiniz.