Fiyat Performans Manyağı Olacak Redmi Note 5 Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin en çok satan serilerinden olan fiyat performans şampiyonu Redmi Note, 5. serisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Xiaomi, ürettiği ilk telefondan bu yana yüksek kaliteli, performanslı ve uygun fiyatlı ürünlerle öne çıktı.

Firmanın en çok satan modellerini içinde barındıran Redmi Note serisi, bizler için hep merakla beklenen telefonlar olmuştur. Yeni modelinde de bu geleneği devam ettiren Xiaomi, Redmi Note 5 ile düşük bütçeli kaliteli bir telefon ortaya çıkarmış.

Geçtiğimiz yılın modeliyle aynı olan 5,5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olacak Redmi Note 5, elektriği koklayan bir çipset ile gelecek. Çipset konusunda Qualcomm Snapdragon 630 ile 660 arasında bir seçim yapılacak. S660 şüphesiz tüm kullanıcılar için yüksek performansı sayesinde daha iyi olacaktır.

Geçen yıla göre pil kapasitesinde 310 mAh’lik bir düşüş yaşayan model, 3790 mAh’lik bir pille geliyor. Bunun sorumlusu ise kalınlığın 7.5 mm’ye düşürülmesi. USB-C portuna sahip telefon Quick Charge 3.0 teknolojisiyle geliyor. Arka tarafta 16, önde 13 MP kameraları bulunacak telefonda arka tarafta Sony IMX 234 sensörü tercih edilmiş.

4 GB RAM ve 64 GB depolamaya kadar çıkacak ve üç farklı model halinde gelecek telefon, oldukça iyi bir fiyat-performans dengesi sunacak.

3 GB RAM ve 32 GB depolamalı model 175 dolar, 4 GB RAM ve 32 GB depolamalı model 205 dolar, 4 GB RAM ve 64 GB depolama olan son modeli de 220 dolardan satılacak.