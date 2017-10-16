Xiaomi'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Mi VR Play 2'yi inceledik.

Tüketici elektroniği sektöründe fiyat - performans ürünleri ile her geçen gün yerini daha da sağlamlaştıran Xiaomi, akıllı telefondan, yeni nesil güvenlik sistemlerine; giyilebilir teknoloji ürünlerinden, telefonlar ile uzaktan kontrol edilen beyaz eşyalara kadar “akıllı ürün” konseptini geliştirmeye devam ediyor.

Sanal gerçeklik dünyasına geçtiğimiz yıl Mi VR Play ile katılan Xiaomi, ürünün daha gelişmiş bir versiyonu olarak ikinci nesil sanal gerçeklik gözlüğü Mi VR Play 2’yi bu yıl satışa sundu. 360 derece videolar izlemek, VR oyun ve uygulamaları deneyimlemek için gerçek bir fiyat performans ürünü olan Mi VR Play 2, önceki versiyondan farklı olarak konfor ve güvenlik açısından birçok yeniliğe sahip.

Mi VR Play ile benzer temel özelliklere sahip olan ikinci nesil Xiaomi sanal gerçeklik gözlüğü, önceki versiyona göre çok daha konforlu bir sanal gerçeklik deneyimi sunmayı hedefliyor. Konfor odaklı olarak geliştirilen Mi VR Play 2, bu sayede daha uzun süreli bir kullanım süresi vadediyor. İlk versiyondan farklı olarak Mi VR Play 2’de kumaş kaplı gövde, hafiflik ve telefonun ısınmasını engellemek için eklenen hava boşlukları dikkat çekiyor. Daha detaylı inceleme için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz. Ürünü Teknostore üzerinden satın almak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.