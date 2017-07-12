Xiaomi'den Oppo ve Vivo'yu Alt Etmek İçin Yeni Hamle!

Çin ve Hindistan akıllı telefon pazarının çoğunluğunu elinde tutan bu 3 marka, son günlerde rekabet boyutunu biraz büyüttü. Xiaomi, pazarda daha etkin konuma gelmek istemesini, tasarım odaklı bir telefon çıkartacağını açıklayarak duyurdu.

Xiaomi, Çin'deki perakende mağazalarının geniş bir ağını elinde tutuyor ve aktif olarak telefon satışı gerçekleştiriyor. Mobil uzmanlara göre şirketin ucuz telefonlar üretmesinin sebebi, parakende dağıtım masrafının olmaması.

Son günlerde Xiaomi, Çin'in en tanınmış akıllı telefon markalarından ikisi olan Oppo ve Vivo'dan gelen rekabetle mücadele etmekte oldukça zorlanıyor. Çin ve Hindistan'da, akıllı telefon ve aksesuarlar satabileceği birçok mobil satış noktası kurmayı başaran Xiaomi, 137 Çin mağazasında sadece Oppo ve Vivo ürünlerinin satıldığını gördü. Ancak bu mağazalarda, bu modellerle aynı vitrinde satışa sunulmak biraz zor olabilior. Bu sebeble Xiaomi, yeni bir telefon tasarımı üzerinde çalışmaya başladı.

Xiaomi'nin açıkladığına göre şirketin Oppo ve Vivo ile aynı vitrinde satabileceği bir telefon tasarımı var. Şirket bu hamlesiyle güç ve para planından ziyade, sadece tasarım odaklı bir telefona yönelecek. Çinli web sitesi MyDrivers, adı henüz belirtilmeyen bu telefonun bir sızıntısını yayınladı. İddalara göre telefon iPhone 7 ve OnePlus 5'e benziyor. Yani yeni model, yüksek ihtimalle çift kamare ile gelecek.

Xiaomi'nin önümüzdeki haftalarda, yeni telefonun detaylarını açıklaması bekleniyor.