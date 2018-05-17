Xiaomi Black Shark'ın En Üst Varyantı Duyuruldu

Üst düzey oyun performansı ve görüntü kalitesi vadeden Xiaomi Black Shark'ın en üst seviye versiyonu resmen tanıtıldı. 8GB RAM'i bulunan cihazda 256GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Xiaomi, geçtiğimiz ay tanıtmış olduğu oyuncu odaklı akıllı telefonu Black Shark’ın en üst donanım varyantını tanıttı. Black Shark, sıvı soğutma sistemi ve güçlü donanımı ile zaten mobil oyun severlerin gönüllerini fethetmeyi başarmıştı. Fakat en üst varyant Black Shark, uzun süre en kaliteli mobil oyunları bile ultra ayarlarda rahatlıkla açabilir.

Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alan en üst seviye Black Shark’ta 8GB LPDDR4X RAM’e 256GB UFS 2.1 dahili bellek eşlik ediyor. f/1.75 diyaframlı 12MP + 20MP çift arka kameraya sahip olan cihazın önünde ise f/2.2 diyaframlı 20MP’lik bir kamera bulunuyor. Batarya ise baz modelde olduğu gibi 4000mAh.

256GB dahili depolama alanının bir akıllı telefon için gereksiz olduğunu düşünenler olabilir. Fakat günümüzde ortalama bir 3D mobil oyun bile rahatlıkla 1-2GB boyutlarına ulaşabiliyor. Üstelik Xiaomi Black Shark’ın oyun odaklı bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek, bu cihaza sahip olan kişinin cihazı onlarca oyunla doldurmak istemesi çok da sürpriz olmaz.

Xiaomi, oyun odaklı Black Shark’ın en üst varyantı için 2800 TL fiyat etiketi belirledi. Elbette ki bu fiyata vergiler dahil edilmiyor. Xiaomi Black Shark hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayarak cihazı detaylı olarak anlattığımız makalemize ulaşabilir ya da aşağıdan Webtekno YouTube kanalının inceleme videosunu izleyebilirsiniz.