Xiaomi, Black Shark Kablosuz Oyuncu Kulaklığını Tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, mobil oyunculara yönelik akıllı telefonu Black Shark'ı tanıtmış ve kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Şirket şimdi ise aynı seriye ait bir kablosuz oyuncu kulaklığı tanıttı.

Çin'in parlayan yıldızı Xiaomi, akıllı telefonlardaki oyun ve e-spor deneyiminizi daha etkileyici hale getirmek için özel olarak tasarlanan Black Shark isimli kablosuz oyuncu kulaklıklarını tanıttı. Xiaomi, bluetooth kulaklıkları geliştirmek için Çinli popüler ses çözümleri sağlayıcısı, 1MORE ile ortaklık kurmuştur.

Kulaklık, oyuncuların deneyimini üst düzeye çıkarmak adına, silah sesi, bombalar, araçlar ve ayak sesleri ile ilgili ayrıntılı bir seslendirme sağlayacak. Ayrıca kristal netliğinde sesler de dahil olmak üzere oyun oynamak için özel ses efektleriyle birlikte geliştirildiği belirtildi. Black Shark Bluetooth kulaklık, ortam gürültüsünü tanımlayan ve bu frekanslara karşı ses seviyesini ayarlayan özel bir gürültü giderme teknolojisine de sahiptir.

Çift bobinli koaksiyel tasarım, kulaklığın iyi bir denge ve daha geniş bir ses performansına sahip olmasında etkin bir rol oynuyor. Kulaklık, cilt dostu bir boyun bandı ile hafif ve ergonomik bir tasarıma sahip. Boyun bandına baktığımızda, bir mikrofon, bir oynatma / duraklatma düğmesi ve ses açma - kapama tuşları ile birlikte gelen bir in-line uzaktan kumanda desteği bulunuyor.

Kulaklıklar, ses ile senkronize olacak şekilde ayarlanabilen LED aydınlatmaya sahiptir. Alternatif olarak, LED ışıkları uzaktan kumanda üzerindeki “+” düğmesine basılarak nabız moduna da ayarlanabilir. Güç tüketimi açısından Black Shark kablosuz oyun kulaklığının, hızlı şarj desteği ile birlikte geldiğini ve sadece on dakikalık şarj ile üç saat güç sağlayabileceği belirtildi. Kulaklığın fiyatının yaklaşık 72 dolar olacağı ve JD.com, Youpin ve Xiaomi Store üzerinden satışa sunulacağı belirtildi.