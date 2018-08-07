Romanya’da faaliyet gösteren bir perakende satış sitesi, Xiaomi’nin yeni amirali Pocophone F1 için hazırladığı sayfayı yanlışlıkla yayına aldı. Cihazın bütün özellikleri bu şekilde ortaya çıkmış oldu. İşte henüz tanıtılmayan Xiaomi Pocophone F1!

Xiaomi, çıkışını sürdürmek için düzenli olarak güçlü cihazlarını piyasaya sürüyor. Ana akım üreticiler üzerindeki baskısı arttıkça elini güçlendiren Çinli dev, Asya pazarının ardından Avrupa’da da yükselişe geçti. Romanyalı tüketicilere hizmet veren bir perakende sitesi üzerinden yanlışlıkla yayınlanan Pocophone F1, bu çıkarımlarımızı doğruluyor.

Her şeye rağmen bu sitenin Xiaomi’den bağımsız bir şirkete ait olduğunu belirtmekte fayda var. Sitede yayınlanan görseller ve teknik özellikler, Xiaomi cihazı tanıttığında doğrulanacak. Yine de hiçbir perakende firmasının yanlış görsel ve teknik özellik firması sunmak istemeyeceğini biliyoruz.

iPhone X ile birlikte sektörel bir standart olan çentikli ekranı, çift arka kamerası, parmak izi okuyucusu ve mor renkli kasası ile görünüyor. 6 inçlik IPS ekranı, sekiz çekirdekli Snapdragon 845 yongası, 6 GB RAM ve 64 GB yükseltilebilr hafızasıyla yılın en iyi cihazlarından birisi olmaya aday. Ayrıca Pocophone F1, sıvı soğutmalı bir sisteme sahip.

Xiaomi’nin yaklaşık olarak 499 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sunacağı cihaz, iPhone X’dan hemen hemen %50 oranında daha ucuz olmasına rağmen aynı performansı sunacak kadar güçlü.

Xiaomi Pocophone F1 beklenen teknik özellikleri: