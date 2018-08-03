Xiaomi Tuşlu Telefon Qin1 - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi markalı ilk tuşlu telefon olarak dikkat çeken Xiaomi Qin1, 17 farklı dilde eş zamanlı olarak sesli çeviri yapabiliyor. Wi-Fi, alarm, hava durumu gibi özelliklere de sahip olan cihaz, fiyatı ile tüm tüketicilere hitap ediyor.

Çinli akıllı telefon ve aksesuar üretici Xiaomi, genel olarak birinci sınıf kalitedeki ürünleri uygun fiyatlara tüketicilere sunmasıyla ünlüdür. Şirketin akıllı telefon yelpazesi genellikle amiral gemisi, orta sınıf ve bütçe dostu olarak bölünürken, herhangi bir ‘modern’ tuşlu telefonu bulunmuyor.

Xiaomi Youpin’de fon oluşturmak için Shenzhen Duojiao Technology Co., Ltd tarafından geliştirilen Xiaomi Qin1 ve Qin1s ise Xiaomi markalı ilk tuşlu telefonlar olarak piyasaya sürülmüş durumda. Alışık olduğumuz tuşlu telefon tasarımından biraz daha şık bir cihaz olan Qin1 ve Qin1s, fiyatlarına göre oldukça şık özelliklere sahipler.

Birebir aynı tasarıma sahip olan cihazlardan Qin1, 2G ile kutudan çıkarken; Qin1s 4G desteği ile satışa sunuluyor. Ancak cihazların asıl önemli özelliği, yapay zeka teknolojisi sayesinde 17 farklı dili gerçek zamanlı olarak sesli tercüme edebiliyor olması. Ayrıca kızılötesi verici sayesinde TV, klima gibi akıllı ev ürünlerini Qin1 ile kontrol edebilirsiniz.

240x320 piksel çözünürlükte 2.8 inç IPS ekrana sahip olan Xiaomi Qin1, 1480mAh bataryası ile 15 güne kadar bekleme, 420 dakikaya kadar konuşma süresi sunuyor. Beyaz ve gri renk seçeneklerine sahip olan cihaz, dünyanın ilk USB Type-C bağlantılı tuşlu telefonu olabilir. Xiaomi Qin1, 29 dolar (150 TL) fiyat etiketi ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.