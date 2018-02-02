Xiaomi, Redmi 3S ve 3S Prime'a MIUI 9'u Yayınladı

Xiaomi, global anlamda kullanıcılarına sunduğu MIUI 9'u, Redmi 3s ve Redmi 3s Prime'a Nighlty güncellemesiyle vermeye devam ediyor.

Son çeyrek rakamlarına göre dünyanın en çok akıllı telefon üreten şirketlerinden birisi olan Xiaomi, yazılımsal desteğini de ürettiği ürünlere sunmaya devam ediyor. Şirket son olarak MIUI V9.2.2.0.MALMIEK adıyla 376 MB boyutundaki güncellemeyi Android Marshmallow temelli Nisan 2017 güvenlik yamasıyla gönderecek.

Tekrar belirtmek gerekirse bir Nightly güncellemesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Nightly, bir anlamda beta sürüm anlamına gelmektedir. Bu güncelleme her gece ekstra güncellemeler almaktadır. Yani buglara dayanabilirim diyorsanız güncellemeyi indirebilirsiniz. Xiaomi stabil güncellemeyi bazı kullanıcılarına sunarak geri bildirimler topluyor. Geri bildirimler doğrultusunda bir sorun olmadığını test eden şirket, bu güncellemeyi tüm kullanıcılarına yaymayı hedefliyor.

MIUI 9 şimdiden amiral gemisi olan Xiaomi Mi 6'dan'dan Redmi 1'e kadar birçok cihaza geldi. MIUI 9, akıllı uygulama launcherı, fotoğraf arama, bölünmüş ekran, gözden geçirilmiş yeni tasarım ve birçok düzeltme ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor.